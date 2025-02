L'Asvel s'impose à Saint-Quentin et rejoint les quarts de finale de la Coupe de France

L'Asvel a remporté une victoire convaincante face à Saint-Quentin (76-54) en Coupe de France, mettant fin à une série de cinq défaites consécutives. Cholet a également assuré sa place en quarts de finale en dominant Nanterre (97-84). Paris s'est qualifié pour les demi-finales en battant Dijon (93-78).

Dans les matchs en retard des huitièmes de finale de la Coupe de France, l'Asvel et Cholet se sont imposés avec aisance à l'extérieur ce mardi face à des équipes de Betclic Élite, respectivement à Saint-Quentin (76-54) et à Nanterre (97-83). Les Villeurbannais, implacables en défense face à des Axonais limités à 35% de réussite aux tirs, ont ainsi mis fin à une série de cinq défaites consécutives, dans les compétitions Betclic Élite et Euroligue, toutes à l'extérieur. Ben Bentil a été le meilleur marqueur de l'Asvel avec 15 points, suivi par Melvin Ajinça avec 14 points. Cholet, co-leader de Betclic Élite avec Paris, a également assuré sa place en quarts de finale en dominant Nanterre dans les Hauts-de-Seine, grâce à 25 points du meneur Stefan Smith. Smith avait déjà marqué 22 points à 100% (7 sur 7 aux tirs) à la pause. Nanterre était, par ailleurs, privé de trois joueurs, dont Benjamin Sène et Milan Barbitch. L'Asvel affrontera Monaco en quarts de finale (25 février) tandis que Cholet rencontrera le Mans le 26 février, lors d'un derby des Pays de la Loire déjà programmé le 14 février à Caen pour les quarts de finale de la Leaders Cup. Dans ce calendrier disjonctif en raison des Coupes d'Europe, un premier quart de finale de la Coupe de France a été disputé mardi. Paris s'est facilement défait de Dijon, le tenant du titre (93-78), grâce à 20 points de T.J. Shorts et 9 du nouveau joueur Mathis Dossou-Yovo (ex-Oldenbourg, Allemagne), recruté la semaine dernière. Le deuxième quart de finale opposera mercredi l'Alliance Sport Alsace (ASA), dernier rescapé de Pro B, à la JL Bourg, à Gries (Bas-Rhin). L'ASA (5e de Pro B) commencera le match avec un avantage de 7 points en raison de la différence de division entre les deux équipes. Les demi-finales auront lieu les 15 et 16 mars, la finale le 26 avril à l'Accor Arena de Paris





