L'astuce de Kate Middleton et William pour gérer les disputes entre leurs enfants

Kate Middleton et le prince William utilisent une astuce simple et efficace pour gérer les disputes entre leurs trois enfants: la « discussion canapé ». Lorsque l'un des enfants perd son sang-froid, les parents l'emmènent sur le canapé pour discuter calmement de la situation. Cette méthode permet de favoriser la communication et la résolution de conflits.

Une maman comme les autres. Après une année compliquée, notamment à cause de son cancer dont elle a révélé être en rémission en janvier dernier, Kate Middleton a fait quelques apparitions publiques tout en prenant du temps pour elle et ses proches. Très impliqués dans l’éducation de leurs trois enfants George, Charlotte et Louis, le prince William et la princesse en ont fait leur priorité.

Le couple royal fait d’ailleurs régulièrement des activités en famille : la cuisine ou encore des balades à vélo. Et comme n’importe quels enfants, George, Charlotte et Louis se chamaillent aussi. Pour gérer ces crises, Kate Middleton et le prince William ont une petite astuce. En effet, comme on l’apprend dans The Mirror, si un des trois enfants perd son sang-froid, les deux parents emmènent ce dernier sur le canapé afin de discuter avec lui. La princesse et le prince de Galles semblent ainsi vouloir pousser leurs trois enfants à communiquer et partager leurs pensées. Nos confrères expliquent également que Kate Middleton et le prince William encouragent George, Charlotte et Louis à ne pas crier. On apprend aussi que le couple royal n’aurait jamais haussé le ton sur leurs enfants. L’astuce de la « discussion canapé » a été validée par Kirsty Ketley, experte parentale. « La discussion sur le canapé et le ’temps d’arrêt’ consiste à s’asseoir avec votre enfant plutôt que de le mettre en isolement (c’est-à-dire sur la ’vilaine marche pas’ ou dans sa chambre) et de discuter de son comportement une fois qu’il est plus calme », a-t-elle déclaré. Le prince Louis, 6 ans, photographie Kate Middleton pour une touchante raison Le 3 février dernier, Kate Middleton et le prince William ont publié une photo prise par leur fils cadet, le prince Louis, sur Instagram. Sur le cliché, la princesse se tient debout sur un large tronc d’arbre et tend ses deux bras en affichant un large sourire. Une publication que la belle-fille de Charles III a légendée en écrivant : « N’oubliez pas de prendre soin de tout ce qui se trouve au-delà de la maladie ». Une photo de sa maman que le petit garçon a prise pour une occasion spéciale : le 4 février dernier avait lieu la Journée mondiale contre le cancer





GALAfr / 🏆 46. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Kate Middleton Prince William Enfants Famille Royale Education Communication Résolution De Conflits

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Kate Middleton et William : leurs vacances secrètes à Courchevel avec leurs enfants pendant les fêtesIl y a quelques semaines, Kate Middleton s’est octroyée un séjour à la montagne avec sa famille selon les informations du Mail on Sunday. Pour cette pause enneigée, la princesse et son époux, le prince William ont posé leurs valises dans les Alpes, à Courchevel.

Lire la suite »

Kate Middleton et William en vacances en famille à CourchevelKate Middleton, le prince William et leurs trois enfants ont passé quelques jours à Courchevel en compagnie de James Middleton et sa famille. Les vacances secrètes ont été le point culminant d'une année positive pour Kate Middleton, qui a récemment annoncé être en rémission après une chimiothérapie contre le cancer.

Lire la suite »

Kate Middleton en rémission : la joie de vivre du prince William fait plaisir à voir !On ne l’avait pas vu aussi heureux depuis un moment. En visite à Liverpool auprès de jeunes engagés pour leur communauté, le prince William arborait un grand sourire, quelques jours après que Kate a annoncé la rémission de son cancer.

Lire la suite »

Après Kate Middleton, le prince William craque aussi pour Sézane et sa ligne homme Octobre ÉditionsAlors que Kate Middleton a été aperçue à plusieurs reprises avec des pièces Sézane, c’est maintenant au tour du prince William de succomber à l’élégance de cette marque française, à en croire son apparition à Liverpool lors de sa visite de l’association Cycle of Life le 23 janvier dernier.

Lire la suite »

Kate Middleton rejoint William à la dernière minute : cet évènement auquel elle a voulu absolument assisterLe prince William était attendu à un événement très important en ce 27 janvier 2025. Son épouse, Kate Middleton, s’est jointe à lui à la dernière minute.

Lire la suite »

Kate Middleton rejoint le prince William pour commémorer l'HolocausteLa princesse de Galles a interrompu son agenda personnel pour accompagner son mari lors d'une cérémonie importante à Londres, marquant le 80e anniversaire de l'Holocauste. Le prince William a lu un texte poignant et allumé une bougie en l'honneur des victimes du génocide, tandis que Kate Middleton a également allumé une bougie en signe de respect.

Lire la suite »