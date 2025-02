L'Association Ensemble contre le projet d'enfouissement continue sa résistance contre les nuisances du centre d'enfouissement de la SPEN

L'association lutte contre les nuisances olfactives, les bruits et la présence de goélands. Elle réclame plus de transparence sur la gestion des lixiviats et la mise en place de capteurs pour mesurer le niveau de sulfure d'hydrogène.

L'association Ensemble contre le projet d'enfouissement (ECPE), basée à Éroudeville (Manche), continue de mener une mobilisation active contre les nuisances olfactives engendrées par le Centre d'enfouissement des déchets de la SPEN. L'association se bat également contre les bruits incessants liés au trafic des camions et contre la présence massive de milliers de goélands , avec leurs déjections.

Monique Gousset, présidente de l'association et habitante du lieu-dit Le Mont de la Mare, au Ham, affirme fermement : « Nous luttons contre une pollution qui ne peut plus durer, et nous les combattons sur tous les fronts ». Cette résistance s'applique notamment au projet d'extension de cette zone d'enfouissement. La SPEN et Veolia sont en négociations avec des agriculteurs pour racheter leurs terres à des prix très avantageux, sur une superficie totale de 27 hectares.Monique Gousset souligne les dangers pour la santé publique liés à ce centre d'enfouissement. En début d'année 2024, de fortes pluies ont provoqué des problèmes techniques et sanitaires temporaires. Les ordures se retrouvaient submergées dans l'eau, entraînant une fuite de lixiviats, des jus nauséabonds, maîtrisés avec un retard inacceptable. L'association exige désormais la traçabilité de ces lixiviats. La préfecture de la Manche, informée de cet incident, a condamné la société à une amende. L'ECPE revendique également la mise en place de quatre capteurs pour mesurer le niveau de sulfure d'hydrogène (H2S), un gaz dangereux pour la santé. L'association Ensemble contre le projet d'enfouissement n'hésite pas à employer différents moyens de pression pour faire entendre sa voix : pétitions, mobilisations, manifestations et même une plainte déposée en octobre dernier pour mise en danger de la santé publique. Ces actions, sans aucun doute, posent de sérieux problèmes au groupe Veolia.





