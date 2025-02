L'Association Endogirls : Une Annee d'Activite a Castelnaudary

L'association Endogirls, créée il y a un an à Castelnaudary, s'est mobilisée pour soutenir les femmes atteintes d'endométriose. L'association organise des événements, des formations et fait la promotion de la recherche sur la maladie. Elle travaille également en étroite collaboration avec les professionnels de santé pour améliorer la prise en charge des patients.

Voilà un an que les Endogirls ont créé leur association. Elle est le fruit d'une rencontre entre Laetitia, diagnostiquée il y a quelques années, et Nathalie, coordinatrice de la Maison de Santé du Bassin Chaurien (MSP). Toutes deux échangent longuement sur le parcours difficile de Laetitia et décident de fédérer d'autres femmes atteintes. Très vite, avec les réseaux sociaux et le bouche à oreille, elles vont être cinq à se réunir et se dire qu'il est temps d'agir.

Elles veulent aider toutes les personnes atteintes à éviter l'errance médicale qui les a touchées. Lien interne vers l'article n°12275080 Tout comme elles souhaitent libérer leur parole, les accompagner vers des soins pour limiter l'impact physique et psychologique et les intégrer dans les futures activités de l'association. Elles vont même créer, en juin dernier, une Journée de l'endométriose sur le site du Millénaire avec une marche autour du stade, des activités comme la sophrologie ou encore le taï-chi et de quoi se restaurer tout au long de la journée. Elles ont travaillé avec acharnement durant plusieurs semaines, en collaboration avec la MSP, pour organiser la venue du professeur Leguevaque et son intervention auprès des professionnels de santé du territoire. Et ils étaient nombreux ces professionnels, médecins, infirmiers, kinésithérapeutes ou encore infirmières, à souhaiter mieux comprendre la maladie et apporter une juste réponse à ses femmes en souffrance. Tous ont salué l'engagement du professeur Leguevaque, son discours constructif pour une meilleure prise en charge et sa gentillesse. Aujourd'hui, l'association ne compte pas moins de 24 membres et ce nombre augmente régulièrement.Lydia Pezé : 'Le regard du monde médical sur l’endométriose évolue' 'Dans le milieu médical, le rapport à l’endométriose est en train de changer, assure Lydia Pezé, gynécologue à Castelnaudary. Aujourd’hui, les jeunes étudiants en médecine abordent cette maladie dans un module à part entière. Ce n’était pas le cas à mon époque où ce n’était qu’un simple chapitre noyé dans la masse de la formation. Avoir eu comme formateur le professeur Leguevaque m’a permis de comprendre cette maladie et la souffrance qui en résulte. D’ailleurs, le vrai sujet est sûrement celui sur le regard porté sur la douleur de la femme. Cette douleur est encore trop souvent minorée, en particulier sur les aspects gynécologiques et encore plus ceux liés à l’endométriose. La femme a trop souvent l’habitude de garder sa douleur pour elle. Quand elle l’exprime, elle n’est pas assez écoutée. Mais le monde médical évolue dans le bon sens. Les formations changent, la parole des femmes se libère. Le travail commun entre les Endogirls et les professionnels de santé du bassin chaurien permet cette libération de la parole, de même qu’il permet d’accueillir des personnalités comme le Professeur Leguevaque et donne de l’espoir à toutes les femmes atteintes'.Une soirée des partenaires tournée vers 2025 Il y a quelques semaines, au moment de souhaiter les vœux pour la nouvelle année, les Endogirls ont décidé de remercier leurs partenaires. Ils les ont accompagnés durant cette première année d’existence et, des mots même d’une des membres, sans eux rien n’aurait été possible. Ce temps convivial autour de planches de charcuterie et de boissons était une bonne occasion pour retracer l’histoire de ces femmes motivées. C’était aussi le temps pour se projeter vers l’avenir et mettre en œuvre de nouvelles idées. Elles ont ainsi abordé un superbe projet autour de la bande dessinée avec une jeune autrice et dessinatrice, Lisa Castiau, qui finit ces études sur Angoulême. Il se concrétisera au printemps avec la parution d’un mini-album sur les enjeux de la maladie. Elles vont également proposer, en lien avec la ville de Castelnaudary, une série d’animations entre le 3 et le 9 mars, semaine européenne de l’endométriose. Pour ouvrir cette semaine, elles organisent le 3 mars une séance de sophrologie pour apprendre à gérer sa douleur, le 5 mars une soirée sur les enjeux de la diététique et le 7 mars un groupe de parole. Ces ateliers sont gratuits et ouverts à toutes les personnes atteintes adhérentes ou non de l’association. Cette semaine se clôturera avec une grande soirée loto à la Halle aux grains le dimanche 9 mars. La ville s’est engagée, en plus de mettre gratuitement des équipements à disposition, de parer la mairie en jaune, couleur de l’endométriose. Endométriose, une double peine : médicale et financière Si on connaît mal la maladie, on connaît encore moins bien les conséquences financières liées à l’endométriose. Dès l’adolescence, l’impact est immense sur les études. Les absences répétées et la perte de confiance handicapent fortement l’avenir des jeunes filles malades. À l’âge adulte, on estime entre 200 et 500 euros par mois la perte liée au reste à charge des soins, à la succession des arrêts maladie, aux séances de sophrologie ou de soins complémentaires non pris en charg





