L'Association Eauze Culture, Loisirs et Animations Propose de Nombreux Ateliers

L'association Eauze, culture, loisirs et animations, basée à Eauze, propose une grande variété d'ateliers pour tous les âges et tous les intérêts. De la théâtre à l'informatique, en passant par l'écriture et les jeux de société, les ateliers sont animés par des professionnels passionnés et des bénévoles dévoués. L'association a récemment ouvert de nouveaux ateliers et a doublé certains ateliers existants en raison de la forte demande.

Jeudi au local de l'Ecla, 23 boulevard Saint-Blancat, Jocelyne Laurent, présidente de l'association Eauze , culture, loisirs et animations, a présenté en détail cette dynamique association qui propose 22 ateliers animés par cinq professionnels, cinq salariés, et plus d'une douzaine de bénévoles. L'atelier théâtre animé par Jocelyne, compte neuf enfants, six adolescents et une dizaine d'adultes.

Cet atelier avec ses comédiens a rencontré du succès avec sa pièce Ute Kayser ou L’improbable pardon, mise en scène par Jocelyne. Une nouvelle pièce de théâtre avec les adultes est en cours. Les six adolescentes préparent elles aussi une nouvelle pièce sur les personnes âgées qui rajeunissent, et l'atelier enfants répète une pièce sur l'enfance de Mozart. Jocelyne Laurent a profité de l'occasion pour annoncer la reprise de l'atelier d'écriture animé par Françoise : « Cet atelier permet de réveiller l'écrivain qui sommeille dans les personnes. Il a lieu à Bretagne d’Armagnac tous les vendredis à 17 heures, à la salle du Tonnelier, et à l’Ecla à Eauze une fois par mois avec un invité. Pour cet atelier, je lance un appel à des auteurs et écrivains pour partager leurs compétences. » L'atelier à Eauze est animé par Jocelyne. (Inscriptions et renseignements au 06 32 34 11 00). Une nouvelle animatrice a permis de dédoubler l’atelier de Français qui s’adresse aux étrangers. Ces cours sont bien fréquentés et se déroulent les lundis de 17 à 18 heures avec Laurence, et les mercredis de 18 h 30 à 19 h 30 avec Dalila. Ils ont lieu au Pôle culturel. Vu son succès et la demande croissante, l’atelier informatique a été dédoublé. Il est animé par Frédéric et a lieu le lundi de 16 à 17 h 30 ou de 18 à 19 h 30 (contact 06 84 78 88 00). L’atelier Jeux de société est à découvrir notamment en famille ou individuellement, le samedi 22 février (Renseignement 06 32 34 11 00)





