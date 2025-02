L'association des commerçants et artisans de Casteljaloux fête son dynamisme

L'assemblée générale de l'Association des commerçants et artisans de Casteljaloux a mis en lumière le dynamisme de l'association avec 63 membres en 2024, un nombre supérieur à celui d'Agen centre-ville et Villeneuve-sur-Lot. L'année passée a été riche en animations réussies, et l'association a participé à plusieurs projets importants pour la ville.

L'assemblée générale de l'Association des commerçants et artisans de Casteljaloux , réunie jeudi 6 février dans la salle du Grand Bain, a été l'occasion de rappeler son dynamisme. En 2024, l'association comptait 63 adhérents, soit 24 de plus qu'à Agen centre-ville et 12 de plus qu'à Villeneuve-sur-Lot, qui ont des budgets plus conséquents, a-t-il été souligné.

Un dossier devrait d'ailleurs être monté auprès de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) afin de bénéficier de l'aide exceptionnelle proposée en fonction du nombre d'adhérents.Jean-Claude Léglise s'est fait dépouiller de sa chaîne en or par trois hommes, mardi 11 février au matin en centre-ville. Affecté par cette douloureuse expérience, il veut la partager pour inciter à la prudence. L'année passée a été marquée par de nombreuses animations réussies telles que Pâques, le 14 juillet, la grande braderie et Noël. La participation de l'association au salon d'Agen a été un succès, augmentant la visibilité de Casteljaloux. L'association, présidée par Michel Pilot Cousin, a également participé à la réflexion sur la mise en zone bleue de la Grand-Rue et à l'étude de marché Polygone en cours. La délimitation de la zone bleue est toujours en réflexion. Une réunion sera programmée avant de prendre une décision définitive a indiqué Julie Castillo, la maire de Casteljaloux, présente à l'assemblée générale. L'élue a encouragé tous les commerçants, artisans et industriels de la ville à rejoindre l'association. Le travail d'Océane Tonon, chargée de la communication de la Ville et manager des commerces, a été salué par les commerçants. Autre satisfaction, l'amélioration de la communication grâce à la coopération avec la Loge Gasconne. Pour l'avenir, un projet de comité d'entreprise (CE) est en cours et pourrait s'étendre aux employés. Un « afterwork » spécial sur la gestion des déchets est prévu. Malgré la présence des deux tiers des adhérents lors de l'assemblée, l'élection du bureau a été remise à plus tard pour laisser à chacun le temps de se présenter. La cotisation restera à 50 euros la première année et à 80 euros les années suivantes.





