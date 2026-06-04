L'ASSE pourrait perdre Djylian N'Guessan, l'Eintracht Francfort s'intéresse à lui

L'AS Saint-Étienne a échoué à remonter en Ligue 1 après avoir été balayée en barrages par Nice. Le club du Forez pourrait perdre un de ses jeunes talents, Djylian N'Guessan, qui suscite l'intérêt de l'Eintracht Francfort.

Alors qu'elle a échoué à monter en Ligue 1 , l'ASSE pourrait très prochainement perdre un crack. Un club allemand est déjà prêt à bondir !

Une saison qui n'aura pas été de tout repos pour l'AS Saint-Étienne. Considéré comme l'épouvantail de cet exercice en Ligue 2, le club du Forez n'a finalement pas réussi sa mission de remontée immédiate dans l'élite du football français. Troisième du championnat, il s'est écroulé en barrage retour contre Nice (4-1) après avoir été tenu en échec à Geoffroy-Guichard (0-0). Un véritable coup dur qui pourrait entraîner des départs importants même si la direction se veut toujours ambitieuse.

Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin semblent bien condamnés à partir tandis que d'autres pourraient aussi en profiter pour franchir un cap. C'est notamment le cas de Djylian N'Guessan. Apparu à cinq reprises cette saison avec les professionnels, il susciterait l'intérêt de l'Eintracht Francfort. Selon Fabrizio Romano, le pensionnaire de Bundesliga aurait entamé des discussions pour signer le jeune talent de 17 ans.

Déjà courtisé par Chelsea l'hiver dernier, qui avait offert 8 millions d'euros pour s'attacher ses services, le natif de Saint-Nazaire fait à nouveau l'objet d'un intérêt attractif. Car Francfort s'apparente comme un véritable eldorado ces dernières années pour les jeunes attaquants français. Randal Kolo Muani et Hugo Ekitike avaient marqué de leur empreinte leur passage même si l'expérience a été moins reluisante pour Elye Wahi.

Sous contrat jusqu'en 2027, fera-t-il l'objet d'une nouvelle offre équivalente à celle de Chelsea il y a six mois ? L'avenir le dira. Une chose est sûre, l'ASSE aura bien du mal à le conserver si les choses deviennent concrètes. Affaire à suivre.

Après l'échec de l'AS Saint-Étienne pour remonter en Ligue 1, balayée en barrages par Nice, l'exode de ses jeunes talents se prépare. L'Eintracht Francfort a ouvert des discussions avec les Verts pour recruter son attaquant de 17 ans, Djylian N'Guessan





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