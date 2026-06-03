L'aspirateur laveur Tineco Floor One Stretch S6 en promotion sur le site de Tineco

L'aspirateur laveur Tineco Floor One Stretch S6 est un appareil multifonction qui permet d'aspirer, de laver et de sécher les sols en un seul passage. Il est en promotion sur le site de Tineco et remplace avantageusement la serpillière.

L' aspirateur laveur Tineco Floor One Stretch S6 est en promotion sur le site de Tineco . Il remplace avantageusement la serpillière et permet de simplifier les tâches ménagères.

Grâce à ses deux réservoirs d'eau et à sa tête dotée d'un rouleau de lavage, il permet d'aspirer les saletés et les débris tout en effectuant un nettoyage humide. Il est à 269,99 euros au lieu de 499 euros. L'appareil offre jusqu'à 40 minutes d'autonomie et peut couvrir jusqu'à 230 m². Il sépare l'eau propre et l'eau sale, ce qui permet de garder le rouleau de lavage propre.

Une fois l'eau sale et les saletés aspirées, l'appareil sépare les déchets solides de l'eau, ce qui préserva la puissance d'aspiration et facilite la vidange des collecteurs. De plus, le Floor One Stretch S6 peut passer facilement sous les meubles grâce à son corps de 13 cm d'épaisseur qui se couche à 180°





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Tineco Aspirateur Laveur Floor One Stretch S6 Promotion Ménage

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