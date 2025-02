L'aspirateur lavant Tineco Floor One S5 Combo : révolutionnez votre routine ménagère

Découvrez l'aspirateur lavant Floor One S5 Combo de Tineco, un appareil polyvalent et performant qui simplifie votre quotidien. Avec ses multiples fonctionnalités, il aspire, lave et nettoie en une seule étape, éliminant les saletés et les poils d'animaux. Son design ergonomique et léger vous permet un nettoyage efficace sans effort, tandis que son mode auto-nettoyage facilite son entretien.

L'aspirateur lavant Floor One S5 Combo de Tineco révolutionne votre routine ménagère grâce à ses multiples fonctionnalités. Polyvalent et performant, il aspire, lave et nettoie en une seule étape. Parfait pour éliminer les saletés et les poils d'animaux, il est également doté d'une brosse spéciale pour accéder aux recoins les plus difficiles. Besoin d'aspirer de petites surfaces ou des zones bien déterminées ? Ce modèle se transforme en aspirateur à main en un clic.

Suivez la progression de votre ménage grâce à son écran LED et profitez du guidage vocal intégré avec l'application Tineco.Garanti 2 ans, l'aspirateur lavant Floor One S5 Combo de la marque Tineco est pensé pour simplifier votre quotidien. Sa conception légère et ergonomique vous permet un nettoyage efficace, sans le moindre effort. Équipé d'un moteur silencieux, il peut être utilisé à tout moment de la journée, sans déranger votre foyer. Facile à entretenir, il dispose d'un mode auto-nettoyage. Pour en bénéficier, il suffit de placer l'appareil sur son support et d'activer le cycle. Avec sa puissance de 190 W et son autonomie de 15 à 20 minutes en mode nettoyeur, il fait partie des outils indispensables pour l'entretien de votre maison. Retrouvez cet aspirateur lavant Tineco sur le site Cdiscount et bénéficiez de la livraison standard gratuite à votre domicile.Certains liens sont trackés et peuvent générer une commission pour Le Parisien. Les prix sont mentionnés à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer





