L'Ascension fulgurante de Mélissa Da Costa : De l'auto-édition au succès littéraire

Mé lissa Da Costa, la romancière la plus lue de France, partage son parcours inspirant depuis ses débuts passionnés d'écriture jusqu'à son ascension fulgurante dans le monde littéraire. Sa détermination, son talent et son utilisation des plateformes d'auto-édition ont permis à son œuvre de se faire connaître et de conquérir le cœur des lecteurs.

Dès son plus jeune âge, Mélissa Da Costa passait des heures à écrire. « J'ai été parfois vue comme un ovni par mes parents », confie l'invitée d'Anaïs Bouton. Elle a alors eu l'envie, un jour, de publier. « Il y avait l'avènement de l' auto-édition . En 2016, j'ai tenté de déposer un de mes premiers manuscrits, qui est devenu « Je revenais des autres », qui est aujourd'hui publié. J'ai tenté de le déposer sur Amazon, et puis il ne s'est rien passé.

J'ai écrit la suite de ce roman, tout simplement pour le bonheur d'écrire. Je l'ai de nouveau posté sur Amazon, il ne s'est toujours rien passé. Mais comme l'écriture me faisait vibrer, j'ai écrit « Tout le bleu du ciel ». Et j'ai entendu parler d'autres plateformes, comme monbestseller.com, qui rendaient consultable par n'importe qui, n'importe quel manuscrit. » Mélissa Da Costa le dépose. La magie opère. « Ça s'enchaîne très très vite, ça s'est joué en cinq semaines. Dès le lendemain, j'ai une notification : premier téléchargement. Je me suis dit : « Ah, chouette, quelqu'un est en train de me lire ». Plus on avait de commentaires, plus on avait de 5 étoiles, plus on grimpait dans le classement et donc plus ça amenait de nouveaux lecteurs. Et j'ai une maison d'édition qui a fini par me contacter, qui m'avait découverte via la plateforme. » Son œuvre s'est alors retrouvée sur le devant de la scène littéraire, détrônant ainsi Guillaume Musso, Marc Lévy et Joël Dicker. Aujourd'hui, elle est la romancière la plus lue de France. >« Tenaces » est un podcast consacré à des femmes qui se sont battues, qui ont osé... C'était impossible, alors elles l'ont fait ! Dans chaque épisode, Anaïs Bouton vous présente une personnalité dont le parcours est puissant, inspirant, original. « Tenaces » ou l'art de ne jamais rien lâcher





