L'entrepreneur gardois Rémi Laroppe a transformé son destin en fondant Laroppe Bâtiment. Après un départ en agriculture, il dirige aujourd'hui une entreprise de 18 salariés spécialisée dans la maçonnerie haut de gamme.

Rémi Laroppe, entrepreneur basé dans le Gard, a réussi une reconversion professionnelle remarquée en passant du secteur agricole à l'industrie du bâtiment. Il dirige actuellement l'entreprise Laroppe Bâtiment, située à Saint-Hippolyte-de-Caton, une structure qui emploie aujourd'hui 18 personnes. Son parcours illustre une adaptation stratégique réussie face aux réalités du marché local.

Une reconversion forcée vers le BTP

Le parcours initial de Rémi Laroppe était tracé vers l'agriculture. Titulaire d'un BEP puis d'un baccalauréat professionnel en production animale, avec une option spécialisée en bovin et production végétale, il semblait destiné à cette filière. Il résidait alors à Saint-Étienne-d'Olm, au cœur du département du Gard, non loin du siège actuel de son activité commerciale. Cependant, les études initiales n'ont pas suffi à ancrer une carrière longue dans ce domaine spécifique pour lui.

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Le changement d'orientation est survenu de manière inattendue par l'intermédiaire d'un proche. Il a occupé un petit poste de manœuvre par hasard dans le bâtiment, chez un voisin artisan. Cette expérience ponctuelle a été le catalyseur d'une nouvelle passion et d'une nouvelle direction professionnelle pour l'homme qui devait devenir un acteur majeur de l'économie locale.

Une croissance autodidacte depuis 1996

En 1996, précisément vingt-cinq ans plus tard depuis sa première immersion, Rémi Laroppe a décidé de se lancer pleinement dans le secteur de la construction. Son approche de l'apprentissage était fondamentale : il s'est appuyé sur de nombreux livres spécialisés dans le domaine du bâtiment pour acquérir ses compétences techniques. Cette autodidaxie rigoureuse lui a permis de comprendre les enjeux de la rénovation et de la structure.

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Après avoir accumulé diverses expériences pratiques, notamment dans le secteur de la rénovation immobilière, il a décidé de créer sa propre entreprise. Sa spécialité technique s'est rapidement imposée comme la maçonnerie générale. Cette expertise pointue lui a permis de bâtir une réputation solide auprès des clients particuliers et de professionnels, consolidant ainsi sa position sur le marché régional.

Un partenariat stratégique avec un architecte

Un tournant décisif s'est produit lors d'un chantier de rénovation où Rémi Laroppe a rencontré un architecte installé à Uzès. Cette rencontre a constitué un véritable tremplin pour le développement de son activité. L'architecte a ouvert les portes de la construction de luxe, permettant à l'entreprise d'intervenir sur des projets de très haut de gamme. Ce changement de cap a nécessité un effort d'adaptation majeur.

Rémi Laroppe et ses équipes ont dû réapprendre certaines techniques et standards pour répondre aux exigences de cette clientèle prestigieuse. Malgré cet effort d'ajustement, cette collaboration a permis à l'entreprise de ne travailler qu'avec des particuliers, évitant ainsi les marchés publics ou les chantiers industriels plus larges, pour se concentrer sur l'excellence technique et le service personnalisé.

Une entreprise stable et ancrée localement

Aujourd'hui, la structure de Rémi Laroppe est une entreprise stable qui emploie 18 salariés. Cette taille permet de maintenir une relation de proximité avec les clients tout en assurant une capacité de production suffisante pour répondre aux demandes de chantiers complexes. L'implantation à Saint-Hippolyte-de-Caton profite de la dynamique économique de la région gardoise.

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Son histoire est présentée dans l'épisode 11 de la série documentaire Jeunes, boss et d'ici. Ce programme met en lumière les parcours entrepreneuriaux innovants et résilients de la région. L'émission est diffusée du lundi au dimanche à 19 heures, offrant aux téléspectateurs une immersion dans le quotidien et les stratégies de ces dirigeants locaux qui façonnent l'économie du territoire.