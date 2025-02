L'ASBH en Péril: Double Blessure et Crise de Joueurs

La victoire de l'ASBH contre Oyonnax est éclipsée par les blessures graves de Charly Malié et Romain Uruty. Le club est confronté à une pénurie de joueurs, notamment au poste de demi d'ouverture et de deuxième ligne, et doit faire appel à des jeunes joueurs et à des jokers médicaux. Le manager général, Pierre Caillet, exprime sa préoccupation face à cette situation.

Vendredi dernier, malgré la victoire de l' ASBH sur Oyonnax (26-15), déjà dans la grisaille, le ciel du stade Raoul-Barrrière est resté longtemps désespérément bouché, laissant flotter une ambiance plus que pesante. Les blessures de Charly Malié et de Romain Uruty , tous les deux touchés aux ligaments croisés du genou, en ont presque fait oublier ce succès sur une des plus grosses cylindrées du championnat.

L'indisponibilité des deux demi-d’ouverture est une très mauvaise nouvelle pour l’ASBH qui se déplace, à Agen, ce vendredi 14 février. Il est évident que l’absence de Charly Malié, atout maître du jeu biterrois, sera préjudiciable. Pas de joker médical et pas de budget pour un joueur supplémentaire Un coup d’œil sur l’effectif de Béziers ne manque en tout cas pas de penser que les jours et les semaines à venir vont être un sacré casse-tête pour le staff. À commencer pour Pierre Caillet, le manager du club. Il a fait monter à l’ouverture Tim Nanaï-Williams. Le Néo-Zélandais connait à la perfection ce poste, même si jusqu’à présent, il avait plutôt été titularisé au centre avec Béziers. Jusque-là donc, rien d’anormal. Sauf que Nanaï-Williams se retrouve quasiment sans doublure, le club ne pouvant pas recruter un joker médical : 'Tim aurait déjà pu postuler depuis un moment mais le travail pour sa qualification n’a pas été fait correctement, explique Pierre Caillet, le cœur gros. D’ailleurs, c’est lui qui aurait dû être sur la feuille de match à la place de Romain Uruty que nous souhaitions préserver. Le règlement stipule que sur le poste de dix, on n’a droit qu’à deux jokers médicaux par saison. Or, Tim Nanaï-Williams était déjà joker médical de Romain Uruty. Il est donc comptabilisé comme un deuxième joker médical. On ne peut donc pas prendre de joker à ce poste. De plus, nous n’avons pas de budget pour prendre un joueur supplémentaire. C’est d’ailleurs aussi le cas en deuxième ligne.' Pénurie aussi en deuxième ligne Un poste, où il y a aussi pénurie de joueurs depuis la blessure de Pierre Gayraud (qui devrait toutefois revenir d’ici quinze jours) et l’absence d’Hans Nkinsi, interdit par ses dirigeants de disputer des matches officiels depuis qu’il a été condamné pour violences conjugales, condamnation pour laquelle il a interjeté appel. Les meilleurs éléments restants n’étant pas en grande forme (Shahn Eru souffre d’un ménisque et Cameron Dodson se plaint des cervicales), le manager général est contraint de se tourner vers sa jeune garde : 'En deuxième ligne, nous avons Petero Mailulu qui s’affirme, cela va nous faire du bien', assure Pierre Caillet qui, au poste de dix, a fait appel à Hugo Aubry, l’international portugais venu de Rouen ayant rejoint Béziers cette saison. Il sera remplaçant à Agen, où le manager ne pourra pas compter, non plus, sur Youssef Amrouni. Le pillier a été victime d’une contracture à un mollet lors de la confrontation avec Oyonnax… Il a rejoint Francisco Fernandes qui est aussi toujours blessé. Des absences auxquelles il faut ajouter celle de Samuel Marques, retenu avec la sélection du Portugal. Ce vendredi (21 h) au stade Armandie. BÉZIERS : Lorre-Courtaud, Holder, Votu, Plazy- (o) Nanaï Williams- (m) Anon- Ancely (cap.), Pauta, Abescat- Mailulu, Dodson- Arroyo, Arnoldi, Trauth. Remplaçants : Lalevée, El Maslouhi Eru, van Bost, Camacho, Aubry, Tupuola, Judge. Charly Malié garde le moral Opéré ce jeudi 13 février, Charly Malié garde le moral. Se sachant indisponible jusqu’à la fin du championnat, il entend 'rester très proche de l’équipe, racontait le demi d’ouverture quelques heures après son opération. Je serai là tout le temps avec les joueurs et lors des matches à domicile. J’avais jamais été blessé en quinze ans de carrière professionnelle. J’avais eu beaucoup de chance jusqu’à présent. Les blessures font partie de ce sport. L’opération s’est très bien passée. Hervé Silbert qui m’a opéré a trouvé mon genou très 'propre'. Tout va bien. Je vais revenir et la saison prochaine, je serai encore plus en forme.





