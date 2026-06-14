L'artiste japonais Kyoji Takubo récompensé pour son œuvre unique à la chapelle Saint-Vigor

L'artiste japonais Kyoji Takubo a été récompensé pour son œuvre unique à la chapelle Saint-Vigor à Saint-Martin-de-Mieux, près de Falaise. La médaille de reconnaissance a été attribuée par l'ancien maire Serge Huet pour l'œuvre réalisée à la chapelle.

L' artiste japonais Kyoji Takubo a été récompensé pour son œuvre unique à la chapelle Saint-Vigor à Saint-Martin-de-Mieux, près de Falaise . La médaille de reconnaissance a été attribuée par l'ancien maire Serge Huet pour l'œuvre réalisée à la chapelle.

L'artiste a passé près de dix années à Falaise avec sa famille pour accomplir son projet. La chapelle, qui tombait en ruines, a été restaurée et transformée en une œuvre d'art unique. La toiture a été créée avec des tuiles de verre aux couleurs de l'arc-en-ciel et les murs ont été recouverts de feuilles de plomb avec des couches de peinture de couleurs différentes. L'artiste a également dessiné des branches de pommiers sur la dernière couche de peinture.

La chapelle est devenue la chapelle aux pommiers et accueille chaque été des expositions. Kyoji Takubo est un artiste reconnu dans son pays et sa chapelle est devenue un lieu de visite pour les Japonais





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