L'artiste James Colomina réagit à l'acte d'Elon Musk avec une sculpture à Barcelone

L'artiste français James Colomina a installé une sculpture intitulée « Elon’s arm » sur une borne Tesla à Barcelone, en réponse au salut nazi effectué par Elon Musk lors de l'investiture de Donald Trump. L'œuvre vise à souligner les dangers des symboles et leur capacité à raviver des références dangereuses.

Après la statue en érection de l'abbé Pierre dans une église désacralisée de Toulouse, l'artiste James Colomina s'attaque à nouveau à l'actualité avec une œuvre à Barcelone . Dans la nuit du 4 au 5 février, une sculpture intitulée « Elon’s arm » a été installée sur une borne Tesla de la capitale catalane. « Avec cette installation, j'ai voulu réagir au geste d' Elon Musk en plaçant le bras du milliardaire en salut nazi sur une borne de recharge Tesla », explique l'artiste toulousain.

Pour rappel, le milliardaire proche du président américain Donald Trump avait fait un salut, le bras tendu, lors de son discours durant l'investiture du nouveau dirigeant, le 20 janvier. Un geste qui avait été défendu par l'extrême droite expliquant un salut romain, niant toute ressemblance avec le salut du régime nazi. « Des références dangereuses » « Une borne de recharge est censée alimenter l'avenir, insuffler de l'énergie, ouvrir une nouvelle ère. Mais ici, c'est autre chose qui se recharge. Comme une arme qu'on alimente, comme une idée qu'on ravive. Installer ce bras sur une borne, c'est souligner comment certains messages peuvent réactiver des références dangereuses et s'ancrer dans les esprits », explique James Colomina. « Avec cette œuvre, je veux simplement rappeler que les symboles ont un rôle essentiel : ils peuvent éclairer ou aveugler, selon ce qu'on choisit d'y inscrire » ajoute l'artiste connu pour ses sculptures rouges qui habillent des grandes villes du monde.





