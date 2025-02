L'artisanat Côtes-d'Armor: Un savoir-faire en évolution

Dans les Côtes-d'Armor, l'artisanat se transforme. L'entreprise Meheust témoigne de cette évolution avec une baisse de la fabrication et une orientation vers des travaux spécifiques. Le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat souligne la bonne santé de ce secteur et l'importance de l'apprentissage.

Aujourd'hui, je ne connais pas beaucoup d'artisans qui vont mal et si un artisan a l'occasion de prendre un bon salarié, il le fera », a assuré Ludovic Lorre, président de la Chambre des métiers et de l'artisanat des Côtes-d'Armor, au cours d'une visite de l'entreprise Meheust , à Caulnes, près de Dinan. Mickaël Méheust confirme la bonne santé de son entreprise ainsi que les propos de Ludovic Lorre. « Je ne suis pas prêt à embaucher parce que je suis bien comme ça.

Mais si un bon ouvrier vient, je pense que je le prends parce que j'ai deux trois ouvriers qui vont bientôt partir à la retraite », explique-t-il. \L'entreprise, qui compte six ouvriers et un apprenti, a beaucoup changé et évolué ces dernières années. On fait de moins en moins d'agencements. On ne fabrique plus d'escaliers pour un problème de rentabilité. Globalement, on fabrique de moins en moins, à part des choses spécifiques, comme les charpentes. Ses ouvriers posent les escaliers, les menuiseries, bardages, terrasses, placards, parquets. Le travail est varié et non répétitif comme dans une grosse entreprise. \Autre changement depuis une quinzaine d'années, l'entreprise a délaissé les marchés publics. « On n’en fait quasiment plus, sauf à Caulnes. La partie administrative est trop contraignante. Ce sont les grosses boîtes qui répondent aux marchés publics. »Une position qui interpelle Mickaël Chevalier, Conseiller départemental, et Marina Le Moal, maire. Les deux élus trouvent dommage de faire appel aux entreprises locales uniquement pour la maintenance. « On n’est pas structuré pour répondre aux appels d’offres. Avant, on avait une personne au secrétariat qui s’en occupait. Il y a 10 ans, on faisait encore régulièrement des chantiers pour la SA La Rance. C’est terminé », a répondu Mickaël Méheust. Les marchés publics ont représenté 60 % du chiffre d’affaires de l’entreprise et le privé 40 %. Désormais, l’entreprise travaille presque exclusivement pour des personnes souhaitant construire, rénover, agrandir leur maison, dans des zones autour de Dinan, Rennes et de la Côte. « Les escaliers, les cuisines, c’est terminé » .\Ludovic Lorre a mis en avant l’apprentissage en assurant vouloir « former des jeunes et les conserver dans l’entreprise. »Il a également fait part des actions en direction des communautés de communes. « On échange avec les élus des intercommunalités et on travaille sur le pass commerce et artisanat, mais aussi à faciliter les reprises. L’économie est dynamique sur notre territoire », a-t-il notamment expliqué. Lors de la visite, les machines étaient à l’arrêt. Aucun ouvrier n’était à l’atelier. Il y a 15 ans, on avait un à deux salariés en permanence à l’atelier à fabriquer des escaliers, des cuisines. C’est terminé. Mickaël MéheustLe patron souligne que les machines servent encore mais seulement pour des besoins spécifiques.Ces machines représentent un investissement global important. « Un jeune qui se met à son compte n’a aucun intérêt à investir dans le matériel. Une machine, c’est 7 000 à 8 000 € », a observé le président de la Chambre des métiers.De ce fait, les jeunes menuisiers qui s’installent sont surtout des poseurs. Et c’est le savoir-faire qui se perd peu à peu… Le président était accompagné d'Isabelle Richard, directrice de la chambre de métiers départementale, du vice-président, Fabrice Gomez, des élus Typhaine Quemener et Noël Geslin pour échanger avec les élus du territoire





