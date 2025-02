L'Art de Se Tirer Une Balle dans le Pied : Un Déplacement Déastreux pour le Stado à Albi

Le Stado Tarbes a connu une défaite humiliante face à l'US Albi, concédant un lourd score de 50 à 11. L'équipe tarbaise a été dominée dès le début du match, laissant échapper des opportunités et se montrant vulnérable face à l'impitoyable Albi.

En déplacement à Albi, les Tarbais, confrontés à des problèmes extrasportifs, avaient comme objectif principal de ne pas rater le coup d'envoi du match. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont fait tout le contraire. Incapables de sécuriser le renvoi, les Bigourdans ont immédiatement subi la pression, concédant une pénalité sur la mêlée et une pénalité à 5 mètres, offrant ainsi à Albi l'occasion de mettre en valeur la puissance de ses avants en maul.

Une opportunité que les locaux ne vont pas laisser passer. Un maul écroulé volontairement par Peytavi force l'arbitre à accorder un essai de pénalité. Et comme une sanction ne vient jamais seule sur un essai de pénalité, les Tarbais se retrouvent à 14 après le carton jaune infligé au deuxième ligne (7-0, 2e). Mais l'entame catastrophique des Tarbais ne va pas s'arrêter là. Un mauvais contest dans un ruck d'Alexis Armary, la troisième pénalité du Stado déjà, offre trois nouveaux points à des Tarnais qui n'avaient qu'à tenir le ballon et se nourrir des fautes adverses pour faire la différence (10-0, 8e). De la même manière qu'Albi, Tarbes va également s'appuyer sur l'indiscipline du SCA et sur la botte de Pialot (13e, 23e) pour revenir sur les talons de son adversaire. Un espoir de courte durée, puisqu'en renversant une mêlée du Stado, le SCA s'offre une belle munition sur les 5 mètres. Pragmatiques, les locaux valident cette nouvelle incursion dans les 22 mètres du Stado avec un essai tout en puissance d'Oulaï en pick and go (15-6, 30e). Touchés mais pas coulés, les hommes du duo réagissent juste avant le retour aux vestiaires sur l'une des seules envolées tarbaises en première mi-temps. Artaud profite d'un ballon relevé par Rawaca sur un ruck, et d'une bonne fixation, pour se jouer, avec ses appuis, du dernier défenseur d'Albi et marquer en coin le premier essai des siens (15-11, 38e). L'éclair de Latorre n'aura pas suffi Et si le score ne se montrait pas si lourd à la pause (18-11), les Tarbais vont complètement flancher en deuxième période. Comme lors du premier acte, ce sont les premières minutes qui vont leur porter préjudice. Pourtant bien installés dans les 22 mètres d'Albi, les Bigourdans perdent leur lancer à 5 mètres et offrent la possibilité au SCA de se dégager. Sur la relance, le ballon, mal contrôlé par les Tarbais, se retrouve dans les pieds albigeois. À la course, Clergue prend de vitesse Saint-Guilhem en bord de touche pour donner de l'air à son équipe (23-11, 45e). Un essai qui en appelle un autre seulement cinq minutes plus tard, suite à une nouvelle balle perdue en touche par les Tarbais, mais cette fois-ci dans leurs 15 mètres. Le ballon tombe dans les mains de Kpoku, qui est stoppé à quelques centimètres de la ligne. Le ballon ressort, et Couchinave casse un plaquage plutôt tendre de Waqaninvatu pour aplatir le quatrième essai du SCA, synonyme de bonus offensif virtuel (30-11). Un bonus offensif qui va s'envoler cinq minutes plus tard avec l'essai de Clément Latorre. Profitant d'une bonne diagonale au pied de Pialot, l'ailier du Stado fait parler sa vitesse pour résister au dernier défenseur et aplatir en coin, le seul éclair de la rencontre côté visiteur. Aussitôt disparu, le bonus offensif des Albigeois revient et se sécurise même avec les essais de Courtiés et Naqiri. Le dernier essai en force de Soufflet ne changera rien. Plus que le score, qui est déjà assez parlant, c'est la copie rendue par les Bigourdans qui a de quoi inquiéter. D'autant plus à une semaine de la réception de l'ogre rouennais, où une défaite plongerait cette fois-ci le Stado dans la crise





