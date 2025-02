L'Art de l'Attente : Des Microsuspensions dans les Échanges

Cet article explore la notion du temps dans les interactions humaines, en particulier l'importance des microsuspensions et de l'attente. Il s'interroge sur les facteurs qui influencent la durée d'une réponse et souligne la variété des codes temporels appliqués à différents types d'échanges.

Quand on considère cette demi-seconde d'attente qui englobe toutes les incompréhensions et les irritations inhérentes à la vie à deux, l'époque n'est plus à l'accélération numérique, mais plutôt aux microsuspensions dans les échanges , selon Géraldine Mosna-Savoye. Prenons par exemple «Les Amoureux» de Pierre-Auguste Renoir (1841-1919), 1875, conservé à la Galerie Nationale de Prague. Ici aussi, l'enjeu de séduction et du drame sentimental est incarné par l'attente.

Comment mesurer l'intervalle qui sépare une question d'une réponse ? Et comment déterminer si la «bonne» durée entre une demande et sa réplique a été respectée ? Dans un débat entre amis, lors d'une discussion dans l'espace (jamais) détendu de votre travail, lors d'un interrogatoire ou d'une interrogation, qu'il s'agisse de boîtes mail ou de messageries, tout dépend bien évidemment du contexte et de la nature et de l'état des relations entre les interlocuteurs. Concentration, réactivité, patience seront plus ou moins nécessaires en fonction du contexte. De même, le stress, l'enjeu ou la maîtrise des tactiques de persuasion ou de séduction seront des facteurs déterminants, mais variables à chaque prise de parole, à leur rythme et à leur fréquence. A chaque type d'échange correspondront des conditions et des codes temporels adéquats, que chacun d'entre nous connaît sans pouvoir les énoncer clairement. Comme saint Augustin pouvait affirmer qu'il savait ce qu'était le temps sans pouvoir le définir (1), nous sommes aussi, à notre façon, de petits saint Augustin de la conversation, imprégnés et formatés par des années de pratiques et de sociabilité : capables de sentir si quelqu'un met trop (ou pas assez) de temps à répondre, et à s'en agacer, sans jamais cependant avoir recours à une montre (sauf dans les jeux de société avec sabliers ou les administrations qui minutent les entretiens pour l'obtention d'un passeport)





