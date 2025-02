L'arrêt brutal des aides américaines plonge les ONG ukrainiennes dans l'incertitude

L'arrêt soudain de l'aide américaine à l'Ukraine, accusée de fraude, plonge les organisations non gouvernementales (ONG) dans l'incertitude. Veteran Hub, à Vinnytsia, est l'une des rares ONG à parler ouvertement de la situation. La suspension des aides, qui devrait durer au moins 90 jours, met en danger les programmes d'aide humanitaire et psychologique pour les anciens combattants et les populations les plus vulnérables.

Un vétéran ukrainien, le visage fermé et prostré dans un fauteuil, attend son psychologue dans les locaux de Veteran Hub à Vinnytsia, à 250 kilomètres de Kiev. L'organisation, qui s'occupe de la réinsertion d'anciens combattants et du soutien à leurs familles, risque de ne pas pouvoir continuer à aider les vétérans comme lui et les 800 autres bénéficiaires. En janvier, Veteran Hub a été contrainte de fermer pendant une semaine suite à l'arrêt brutal de l'aide américaine.

La fermeture a été temporairement évitée grâce à un financement local, mais l'avenir reste incertain. Le président américain Donald Trump a appelé à la fermeture de l'agence humanitaire USAID, accusée de fraude par lui et le milliardaire Elon Musk. Cette suspension des aides, prévue pour durer au moins 90 jours, plonge les ONG ukrainiennes dans l'inconnu. La majorité d'entre elles ne pourront payer leurs travailleurs humanitaires, entraînant un arrêt immédiat de nombreux programmes.



Anastassia Bounytch, 32 ans, dirige le bureau de Vinnytsia de Veteran Hub. Elle témoigne de la confusion et du choc ressentis par son organisation suite à l'arrêt de l'aide américaine. « Pendant une semaine, nous avons été contraints d'arrêter le travail », explique-t-elle. « Mais nous avons immédiatement commencé à chercher des solutions ». Veteran Hub est l'une des rares organisations humanitaires à communiquer publiquement sur les conséquences de cette suspension. L'organisation appelle le secteur privé et les administrations ukrainiennes à la rescousse. La mairie de Vinnytsia a débloqué 105.000 euros sur trois mois.



La plupart des autres ONG se murent dans le silence, préférant attendre le résultat de l'audit américain. Certaines craignent les représailles de l'administration américaine. Cependant, le ralentissement des aides humanitaires risque d'avoir des conséquences dramatiques. 54% des Ukrainiens présentent des troubles psychologiques, selon une étude publiée dans la revue médicale The Lancet. Il faudra réinsérer quelque 1,2 million de vétérans actuels et 5 millions estimés à terme. De nombreux vétérans risquent de sombrer dans l'alcool. Mikhaïlo, employé chez Veteran Hub et ancien bénéficiaire, explique que certains bénéficiaires ont lancé des collectes de fonds après l'arrêt des aides américaines. « Quand l'aide a été suspendue, ils m'ont écrit pour me dire +merde, où allons-nous aller?+ »



A Kramatorsk, à une vingtaine de kilomètres de la ligne de front orientale, les locaux de l'ONG Club Svitanok sont clairsemés. Jusqu'au 27 janvier, son ONG fournissait, entre autres, une aide humanitaire d'urgence et des autotests pour dépister le VIH dans cette population à risque dans une région déchirée par 10 ans de conflit. Aujourd'hui, la pénurie menace. « Ça risque de provoquer une nouvelle vague d'épidémie », prédit Natalia Bezeleva, la directrice de l'ONG. L'invasion russe a ravagé le système de santé régional. Natalia ne croit pas à une reprise des financements après la période de 90 jours. « Il est fait par des gens qui ne comprennent pas ce qu'il se passe... » Elle se tourne donc vers des fonds nationaux, dont l'ONG dépendait avant 2022. Mais ce n'est pas le moment idéal, car avec l'invasion, la priorité budgétaire du gouvernement est l'armée.



Malgré tout, Natalia jure de ne licencier personne. Nombre d'employés sont des ex-bénéficiaires et des déplacés de Donetsk, ville aux mains des Russes depuis 2014. « Nous allons réduire les salaires, transférer des gens sur d'autres projets... », explique-t-elle. « Notre plus gros problème, c'est notre voisin russe. Pour le reste, on va gérer ».





