L'Arnaque au Président : L'IA menace les Grands Cadres

L'arnaque au président, qui consiste à se faire passer pour le patron d'une entreprise pour détourner de l'argent, prend une nouvelle dimension avec l'intelligence artificielle. Les escrocs peuvent désormais utiliser des deepfakes pour imiter la voix de personnalités importantes, rendant les grands patrons encore plus vulnérables. Un exemple récent est celui de Guido Crosetto, ancien ministre italien de la Défense, victime d'une telle arnaque par des escrocs qui ont cloné sa voix.

L' arnaque au président , une pratique qui existe depuis longtemps, repose sur un principe simple : un fraudeur se fait passer pour le chef d'une grande entreprise et tente de détourner des fonds en ordonnant un virement à un employé. Les dommages causés par ce type d'arnaque peuvent varier considérablement, allant de 65 000 euros pour une entreprise bretonne en mai dernier à plusieurs millions d'euros pour un promoteur immobilier en 2022 ou une entreprise comptable un an auparavant.

Mais l'intelligence artificielle pourrait-elle marquer un tournant dans cette arnaque ? Selon BFMTV, les grands patrons pourraient devenir encore plus vulnérables. Pourquoi ? Parce que les escrocs peuvent désormais utiliser des technologies sophistiquées pour imiter la voix de personnalités importantes, permettant ainsi d'usurper leur identité. \\\Un exemple frappant est celui de Guido Crosetto, ancien député et ministre italien de la Défense, victime d'un tel stratagème. Des escrocs ont cloné sa voix grâce à des deepfakes et ont mené une campagne d'arnaque contre de grandes entreprises italiennes comme Beretta, Menarini, Armani et Pirelli, explique le Corriere Della Sera. Le modus operandi est toujours le même : les escrocs appellent en se faisant passer pour des membres du cabinet du ministre de la Défense, réclamant l'argent nécessaire pour libérer des journalistes kidnappés à l'étranger. Ce prétexte n'est pas anodin, car au début du mois de janvier, Cecilia Sala, une journaliste emprisonnée en Iran depuis décembre 2024, a été libérée. \\\La codirigeante du géant pharmaceutique Menarini a récemment été contactée par ces escrocs, mais elle a vite mis en doute leur identité, car elle avait déjà reçu des appels suspects auparavant. Elle a donc refusé de répondre à leurs demandes. À l'inverse, Massimo Moratti, ancien président du club de football de l'Inter Milan, a été dupé par les fraudeurs et le faux ministre de la Défense. Il a cédé à leurs pressions et a transféré un million de dollars sur un compte situé à Hong Kong. «Tout semblait absolument vrai», a-t-il déclaré à nos confrères italiens. Heureusement, son argent a été récupéré par les autorités italiennes. Cependant, cette situation inquiète de plus en plus, car les deepfakes audio réalisés grâce à l'IA deviennent de plus en plus réalistes. Il y a encore quelques mois, un cadre de Ferrari a révélé avoir été victime d'une tentative similaire. Son patron aurait tenté de le contacter via WhatsApp pour lui demander d'effectuer une transaction «urgente». Il a déjoué l'escroquerie en demandant à son faux patron le titre d'un livre qu'il lui avait recommandé récemment. Moralité, qu'il s'agisse d'un patron ou non, mieux vaut toujours réfléchir à deux fois avant de réaliser une transaction, surtout si elle semble urgente ou inhabituelle.





MagazineCapital / 🏆 2. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Arnaque Au Président Deepfakes Intelligence Artificielle Sécurité Informatique Escroquerie

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

« Crypto-scandale » : le président argentin Javier Milei a promu une « arnaque numérique mondiale »Le président argentin a fait la promotion d’une cryptomonnaie douteuse dont la valeur s’est effondrée, l’opposition réclame l’ouverture d’une commission d’enquête

Lire la suite »

Arnaque au président : l'IA pousse l'escroquerie encore plus loin…Des escrocs ont utilisé l'intelligence artificielle pour cloner la voix du ministre de la Défense italien Guido Crosetto afin d'escroquer de grandes entreprises. L'ancien président de l'Inter Milan a versé 1 million d'euros, persuadé de participer à la libération de journalistes kidnappés à l'étranger.

Lire la suite »

Tartare de tomates, côte de bœuf, glace au caramel : découvrez le menu du déjeuner post-investiture de Donald TrumpPas de McDonald’s pour le président américain, mais un menu digne des plus grands palaces.

Lire la suite »

'Le taux le plus bas parmi les nations riches': Donald Trump promet de futures baisses d'impôts sur les...Le président américain répondait aux questions de plusieurs grands patrons, dont Patrick Pouyanné.

Lire la suite »

Le Marché d'intérêt national de Cavaillon se prépare à fêter ses 60 ans d'existence en 2025Le président du marché de gros, Benoit Mathieu, a présenté ses grands projets pour 2025.

Lire la suite »

Arnaque au faux Brad Pitt : les «brouteurs» auraient été identifiés, selon l’avocate de la victimeLaurène Hanna, l’avocate d’Anne, qui a été escroquée de 830 000 euros par un faux Brad Pitt, a déclaré que les escrocs avaient été identifiés. Leur localisation a été trouvée par une entreprise privée.

Lire la suite »