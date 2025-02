L'arnaque au paiement sans contact : soyez vigilant !

L'essor des paiements sans contact a attiré l'attention des escrocs qui exploitent une faille de ce système pour voler l'argent des victimes. Cet article explique comment cette nouvelle arnaque fonctionne et comment vous protéger.

Alors que le nombre de transactions « sans contact » a explosé ces dernières années, et que le plafond de 50 euros est sur le point d’être supprimé, depuis plusieurs mois, des escrocs utilisent une faille de ce système. Profitant de la facilité du paiement sans contact , certains escrocs utilisent votre carte bancaire sous vos yeux, sans même vous la dérober. Une arnaque d’un nouveau genre, à laquelle il faut être particulièrement vigilant.

Vous prenez un tram ou un métro bondé à l’heure de pointe pour rentrer chez vous. Et quelques jours plus tard, vous réalisez qu’un paiement suspect a été effectué depuis votre compte, alors qu’aucune carte bancaire ne vous a été dérobée… Vous avez sûrement été victime d’un nouveau type d’arnaque : celle au « paiement sans contact ». La direction générale des Finances publiques (DGFiP) a annoncé vouloir contrôler cette année la conformité des abris de jardin et vérandas, souvent oubliés dans les déclarations d’impôts. Pour cela, l’administration est aidée par des images satellites et l’intelligence artificielle. Démarchage téléphonique : si vous bloquez ces 12 numéros, vous allez éviter de nombreux appels indésirables Parmi la multitude de numéros de téléphones existants, 12 identifiants renvoient systématiquement à des centres d’appels de démarchage. Les connaître peut donc s’avérer très utile pour s’octroyer un peu de tranquillité cet été... Explications. La technologie NFC (Near Field Communication), qui équipe désormais la quasi-totalité des cartes bancaires, a été pensée pour effectuer de petits paiements rapides sans avoir à entrer le code PIN de sa carte. Mais utilisée à votre insu, elle peut aussi permettre à un parfait inconnu d’utiliser votre carte comme bon lui semble, même à travers une poche de pantalon ou un sac ! Pour cela, la technique est simple : les fraudeurs se rendent dans un lieu public bondé, équipés de dispositifs de lecture NFC portatifs. En s’approchant des gens qui les entourent, ils peuvent tenter de capter les informations de la carte bancaire à courte distance, et effectuer toutes les transactions qu’ils souhaitent, ni vus, ni connus. Les faits datent du dimanche 30 juillet, au petit matin. Deux hommes ont commencé à faire les poches d’un passager qui somnolait avant de l’agresser quand il s’est réveillé en sursaut. Seule une femme est intervenue. L’un des mis en cause a été jugé et condamné, ce 2 août. Le moyen le plus sûr est d’utiliser un porte-carte qui bloque les ondes. Certaines banques proposent désormais à leurs clients des porte-cartes ou portefeuilles équipés d’un blindage RFID (Radio Frequency Identification) qui bloque les signaux NFC. Ces accessoires empêchent les lecteurs de carte pirate de capter les informations de la carte, où qu’elle se trouve sur vous. Plus simple à mettre en place : garder sa carte bancaire dans un endroit sûr (dans un porte-carte ou portefeuille au milieu d’un sac et pas dans une simple poche de jean, et éviter de la sortir inutilement dans des lieux publics bondés. Vous pouvez aussi contacter votre banque pour limiter le montant des transactions sans contact ou désactiver la fonctionnalité NFC si vous ne l’utilisez pas fréquemment. Par ailleurs, vérifiez régulièrement vos relevés bancaires pour détecter toute transaction suspecte. Plus une fraude est détectée tôt, plus il est facile de limiter les pertes financières. Pensez également à activer sur votre application bancaire les notifications instantanées pour chaque transaction effectuée avec votre carte. Cela permet de détecter immédiatement une utilisation non autorisée. Et évidemment, en cas de perte ou de vol de la carte, contactez immédiatement la banque pour faire opposition et éviter toute utilisation frauduleuse





