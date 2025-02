L'Armée Russe se Foudroit à des Animaux de Trait pour le Ravitaillement de ses Troupes

L'article révèle la situation difficile de l'armée russe pour ravitailler ses troupes sur le front, obligeant l'utilisation de chameaux et d'ânes pour remplacer les camions perdus. Il souligne les pertes importantes subies par l'armée russe en véhicules de transport et la difficulté à les compenser, malgré une reliance sur le réseau ferroviaire russe de grande envergure.

L' armée russe semble se trouver dans une situation difficile pour assurer le ravitaillement de ses troupes sur le front. Dimanche 7 février, trois soldats russes ont fièrement posé avec un chameau sur une photo publiée sur un canal Telegram. L'animal serait utilisé pour le transport des munitions et des équipements sur le front. Une vidéo et des photos, publiées vendredi dernier sur un autre canal Telegram, montrent des ânes dans des enclos sommairement aménagés ou cachés sous des bâches.

Là encore, l'animal de trait servirait dans l'opération militaire spéciale russe, remplaçant un camion Ural détruit par un drone ukrainien. En novembre 2023, les autorités russes avaient annoncé la construction d'une ligne de chemin de fer entre la ville de Rostov-sur-le-Don et la Crimée occupée, passant par l'oblast de Zaporijia. Si la colonne vertébrale de la logistique russe pour déplacer des troupes et des équipements repose en grande partie sur son gigantesque réseau ferroviaire (près de 86 000 km de voies ferrées), il est clair que les camions sont les véhicules les plus adaptés pour ravitailler les troupes en profondeur. Selon le site Oryx, qui recense les pertes matérielles des deux belligérants, l'armée russe a perdu 3 855 camions et autres véhicules de transport. Alors que la Russie ne parvient pas à compenser les pertes de chars et de blindés par son complexe militaro-industriel, il semble que le même problème se pose pour les camions. Durant un certain temps, des buggys chinois avaient été observés sur le champ de bataille. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, les armées avaient largement recours au transport par animaux. Si l'on retient souvent les Panzers pour décrire l'armée allemande, celle-ci fut largement hippomobile de 1939 à 1945, avec près de trois millions d'équidés incorporés. L'US Army est la première armée à avoir entièrement mécanisé sa logistique, avec les célèbres camions Studebaker. Aujourd'hui encore, les bêtes de somme n'ont pas dit leur dernier mot. Le Corps des Marines américains utilise toujours des mulets. L'armée française expérimente, depuis l'année dernière, l'utilisation de ânes pour le transport de matériel. Capable de porter jusqu'à 120 kg, l'animal, « rustique et solide », est « un excellent complément des véhicules et des hélicoptères pour acheminer de l'équipement », nous expliquait un officier du 7e bataillon de chasseurs alpins.





