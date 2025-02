L'armée israélienne tue un commandant du Hamas à Saïda

L'armée israélienne a revendiqué l'élimination d'un commandant du Hamas à Saïda, au Liban, affirmant qu'il était impliqué dans la planification d'attaques contre Israël. Le retrait prévu de l'armée israélienne du sud du Liban soulève des inquiétudes quant à une éventuelle non-exécution de l'accord de cessez-le-feu.

L'armée israélienne a confirmé, lundi 17 février, avoir tué un commandant du Hamas à Saïda , dans le sud du Liban, plus tôt dans la journée. Elle affirme qu'il avait planifié des attaques contre Israël depuis le territoire libanais.

« Mohammad Chahine a été éliminé après avoir récemment planifié des attaques terroristes, dirigées et financées par l'Iran, depuis le territoire libanais contre les citoyens de l'Etat d'Israël », ont déclaré l'armée et le Shin Bet, le service de sécurité intérieure israélien, dans un communiqué commun. Une source sécuritaire libanaise avait auparavant annoncé qu'un responsable militaire du Hamas avait été tué dans une frappe israélienne à Saïda. Dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu conclu entre Israël et le Hezbollah en novembre, l'armée israélienne est censée se retirer entièrement du sud du Liban mardi, au terme d'un nouveau délai concédé fin janvier. « Nous avons peur qu'un retrait complet ne soit pas réalisé demain », a déclaré lundi le président du Liban, Joseph Aoun, selon la présidence.





