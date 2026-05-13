L'armée israélienne intensifie ses frappes au Liban pendant la trêve, tuant 22 personnes

L'armée israélienne a intensifié mercredi ses frappes au Liban, faisant au moins 22 morts selon le ministère libanais de la Santé, malgré la trêve en vigueur le 17 avril. Des frappes ciblant plusieurs endroits ont tué des victimes, tandis que la Force intérimaire des Nations unies au Liban est inquiète des activités de combattants et soldats israéliens près de ses positions.

L'armée israélienne intensifie ses frappes au Liban pendant la trêve en cours, selon le ministère libanais de la Santé, malgré la trêve en vigueur le 17 avril.

Des frappes ciblent plusieurs endroits, générant des pertes humaines, notamment quatre décès dans des frappes ciblant trois voitures à une vingtaine de kilomètres au sud de Beyrouth, selon le ministère de la Santé. Des frappes lourdes continuent dans le sud du Liban, tuant d'autres victimes et détruisant de nombreux logements.

La Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul) est inquiète des activités de combattants du Hezbollah et de soldats israéliens près de ses positions, soulignant le recours des combattants hémisphériques à des drones, entraînant des explosions et mettant en danger les Casques bleus





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