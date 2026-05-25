L'armée de l'Air expérimente les lunettes HoloLens de Microsoft pour la maintenance de l'A330 MRTT Phénix

L'armée de l'Air et de l'Espace expérimente les lunettes à réalité augmentée HoloLens de Microsoft pour la maintenance de l'A330 MRTT Phénix, sur la base aérienne 125 d'Istres. Une innovation signée Airbus.

L'armée de l'Air et de l'Espace expérimente les lunettes à réalité augmentée HoloLens de Microsoft pour la maintenance de l'A330 MRTT Phénix, sur la base aérienne 125 d'Istres.

Une innovation signée Airbus. Les lunettes HoloLens sont utilisées dans les hangars de l'armée de l'Air française. Les mécaniciens de l'escadron de soutien technique aéronautique de la base aérienne 125 d'Istres testent depuis peu une nouvelle façon de travailler, avec des lunettes HoloLens Microsoft et un logiciel dédié développé par Airbus, qui superposent informations techniques et réalité pour guider les interventions sur le Phénix.

À l'origine de tout cela, un réserviste à double profil civil-militaire dont l'idée pourrait transformer la maintenance aéronautique militaire. Le lieutenant de réserve Christophe, militaire et employé civil chez Airbus, a convaincu les responsables chargés de maintenir les avions en état de vol, avant que le projet ne soit officiellement pris en charge par la cellule innovation de l'état-major de l'armée de l'Air et de l'Espace.

Le logiciel Airbus superpose des données numériques à la réalité, sans occulter l'environnement de travail. Le mécanicien voit apparaître, superposées à l'avion réel devant lui, toutes les informations dont il a besoin (modélisation 3D de l'appareil, fiches techniques, procédures à suivre). Le Phénix n'est pas un avion ordinaire, il est à la fois un transporteur de troupes et de matériel, un ravitailleur capable de faire le plein d'autres avions en plein vol, et une plateforme militaire polyvalente.

Sur un tel engin, consulter le bon document au bon moment est la condition sine qua non pour que l'avion reparte en mission. Les HoloLens servent évidemment pas qu'à entretenir les avions, elles sont aussi un vrai outil de formation. Un mécanicien qui débarque fraîchement dans l'escadron peut par exemple être guidé étape par étape lors de ses premières interventions, un peu comme s'il avait un instructeur expérimenté dans les yeux.

L'expérimentation est encore en cours, mais les perspectives à terme sont intéressantes. Les HoloLens pourraient repérer certaines pannes automatiquement et dialoguer directement avec les autres équipements de maintenance, pour mener des interventions encore plus rapides et mieux ciblées





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