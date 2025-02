L'Argentine en proie à des incendies dévastateurs à la fois au nord et au sud du pays

L'Argentine fait face à une double crise d'incendies, avec des feux de prairie dévastateurs dans le nord et des incendies de forêt incontrôlables en Patagonie. Les autorités craignent les conséquences à long terme sur l'environnement et les populations locales.

Outre les incendies de forêt qui ont ravagé plus de 30 000 hectares en Patagonie (sud) au cours des deux derniers mois, l' Argentine est préoccupée par les feux de prairie ou de pâturages dans le nord du pays, qui, selon les autorités, ont détruit des centaines de milliers d'hectares cette année.

Dans la province de Corrientes (nord-est), qui s'étend sur une superficie comparable à celle de l'Autriche, entre 200 000 et 250 000 hectares ont été touchés par les flammes depuis le début de l'année 2025, selon les estimations mardi de Bruno Lovinson, responsable de la Défense civile, et de l'Association des sociétés rurales de Corrientes. Les différents foyers actifs chaque jour sont, à Corrientes, moins spectaculaires que les incendies qui dévastent les forêts patagoniennes — dont des parcs naturels — et n'ont pas entraîné d'évacuations importantes (une trentaine), car ils touchent principalement des champs, des cultures et quelques pinèdes peu denses.Une femme de 30 ans est décédée il y a huit jours à Mariano I. Loza (à 600 km de Buenos Aires) en aidant son père à combattre un incendie dans son champ, a révélé la maire du village, Zulema Fernandez, sur la radio locale Radio Sudamericana. Une sécheresse liée au phénomène El Niño, des températures avoisinant les 40 degrés ces derniers jours et, selon l'organisation Greenpeace, des « défrichements qui, pour la moitié, sont illégaux » sont les facteurs qui contribuent à la propagation des incendies dans le nord argentin. Des pluies orageuses importantes étaient toutefois attendues à partir de mercredi.A 2 200 km au sud, la Patagonie traverse « ses pires incendies de forêt » depuis trois décennies, estime Greenpeace, avec environ 37 000 hectares touchés depuis le début de l'été austral il y a deux mois, soit déjà plus de quatre fois plus que l'été dernier. Les provinces de Rio Negro, Chubut et Neuquen — dont la superficie est comparable à celle de la France — sont quotidiennement confrontées à des incendies, dont le bilan humain est à ce jour d'un mort — il y a dix jours —, 120 habitations détruites et un millier de personnes évacuées. En l'absence de statistiques nationales, les zones les plus touchées, selon les données provinciales collectées par Greenpeace, sont le vaste Parc national Lanin (216 000 ha) où plus de 15 000 ha ont brûlé, et l'immense Nahuel Hualpi (717 000 ha) où 10 000 ha ont été détruits. Au Bolson (à 1 700 km de Buenos Aires), zone où a eu lieu la plupart des évacuations et où un décès a été enregistré, selon le chef des pompiers locaux Alejandro Namor, le danger est désormais circonscrit aux zones forestières. Mais sur la radio AM 1350, il a prédit mardi un « travail de fourmi » et « jusqu'à mars-avril » pour éteindre totalement le feu





