L'Argentine : De l'Empire Agricole à la Nouvelle Puissance Minière des Andes

L'Argentine opère un tournant économique majeur en misant sur l'exploitation minière, notamment le cuivre et le lithium, pour diversifier ses exportations et attirer des capitaux étrangers via le régime RIGI.

L' Argentine , historiquement reconnue comme l'un des piliers de l'agriculture mondiale, s'engage aujourd'hui dans une transformation économique profonde. Longtemps célébrée comme le grenier du monde grâce à ses exportations massives de soja, de maïs et de blé, ainsi qu'à la renommée internationale de sa viande bovine, la nation sud-américaine ambitionne désormais de devenir une puissance minière de premier plan.

Cette mutation se dessine principalement sur les hauteurs vertigineuses de la cordillère des Andes, où des ressources minérales colossales attendent d'être exploitées. Le pays cherche ainsi à diversifier sa matrice exportatrice pour pallier un manque chronique de devises étrangères, en particulier le dollar, qui pèse lourdement sur sa stabilité macroéconomique. Au cœur de cette stratégie se trouve le projet Los Azules, situé dans la province de San Juan, à environ 1 400 kilomètres de Buenos Aires.

Ce chantier titanesque, niché à 3 500 mètres d'altitude dans un environnement hostile marqué par des glaciers et des températures glaciales, illustre l'ampleur des ambitions argentines. Porté par l'entreprise canadienne McEwen Copper, en partenariat avec Stellantis et Rio Tinto/Nuton, le projet prévoit un investissement avoisinant les 3 milliards de dollars. L'objectif est de produire, à partir de 2030, environ 148 000 tonnes de cuivre par an sur une période de vingt ans.

Au-delà des chiffres, l'impact social est déjà tangible dans des localités comme Villa Calingasta. Pour des travailleurs comme Aldana Ramirez, technicienne minière, ce secteur représente une opportunité d'ascension sociale et professionnelle, malgré les sacrifices personnels liés à l'isolement et aux conditions de travail extrêmes. L'activité minière génère une dynamique d'emploi locale sans précédent, touchant des familles entières qui délaissent progressivement les activités traditionnelles pour rejoindre les campements de forage.

Cette accélération est portée par la volonté politique du président Javier Milei, arrivé au pouvoir fin 2023. Fidèle à sa ligne ultralibérale, le chef de l'État a instauré le Régime d'incitation pour les grands investissements, plus connu sous l'acronyme RIGI. Ce dispositif législatif, adopté en 2024, offre des avantages fiscaux, douaniers et de change considérables pendant une durée de trente ans aux investisseurs étrangers injectant des capitaux massifs dans le pays.

Les résultats commencent à se manifester : près de quarante projets ont été présentés et seize ont déjà reçu l'approbation gouvernementale, représentant un potentiel d'investissement dépassant les 20 milliards de dollars. Le secteur minier, aux côtés des hydrocarbures, est le grand bénéficiaire de cette politique. En 2025, les exportations minières, portées par l'or et le lithium — dont l'Argentine est le cinquième producteur mondial —, ont bondi de 27 % pour atteindre 6 milliards de dollars.

Les projections de la Banque centrale sont encore plus optimistes, prévoyant un triplement, voire un quintuplement de ces revenus d'ici une décennie. Cependant, cette course vers la richesse minérale ne se fait pas sans controverses. Le cuivre, métal stratégique pour la construction, l'intelligence artificielle et surtout la transition énergétique mondiale, place l'Argentine dans une position géopolitique clé.

Bien que le pays ait été quasi absent de la production de cuivre depuis 2018, ses réserves lui permettent d'envisager une place dans le top 10 mondial, s'inspirant du modèle de son voisin chilien. Mais le prix environnemental est exorbitant. La future mine à ciel ouvert de Los Azules devrait créer un gouffre béant couvrant une surface équivalente à 840 terrains de football, avec une profondeur dépassant les 300 mètres.

Cette destruction massive des paysages andins et les risques de pollution liés à l'extraction à grande échelle suscitent des inquiétudes légitimes chez les défenseurs de la nature. Le défi pour l'Argentine sera donc de concilier son besoin urgent de croissance économique et de stabilité monétaire avec la préservation de ses écosystèmes fragiles





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