L'Argentine bat l'Algérie 3-0 en Coupe du monde

L'Argentine a entamé son parcours en Coupe du monde avec une victoire 3-0 contre l'Algérie. Le match a été marqué par des buts de Lionel Messi et de Lautaro Martinez.

L' Argentine a entamé son parcours en Coupe du monde avec une victoire 3-0 contre l' Algérie . Le match a débuté avec un coup d'envoi de l'arbitre polonais, Monsieur Szymon Marciniak .

L'Argentine a marqué le premier but avec un tir de Lionel Messi, mais celui-ci a été refusé pour une position de hors-jeu. La tête cadrée de Lautaro Martinez a permis à l'Argentine de prendre l'avantage. Les Fennecs ont ensuite égalisé avec un but de Farès Chaïbi, mais l'Argentine a finalement marqué le deuxième but avec un tir de Lionel Messi. Le match s'est terminé avec une victoire 3-0 pour l'Argentine





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