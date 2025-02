L'argent dans les relations amoureuses : un facteur important mais pas décisif

Une enquête réalisée par Yomoni révèle que l'argent joue un rôle dans les relations amoureuses, mais qu'il n'est pas un critère déterminant pour le bonheur du couple. La majorité des Français considèrent l'argent comme un facteur important à prendre en compte, mais pas le seul. L'enquête met également en lumière les différences de perception entre les hommes et les femmes en matière de finances et de relations.

L'argent fait-il le bonheur des couples ? C'est la question que s'est posée la société Yomoni à l'occasion de la Saint-Valentin, en interrogeant 4715 Français. Verdict : si l'argent joue un rôle dans les relations amoureuses , il est loin d'être un critère décisif. Seuls 9% des femmes et 6% des hommes le considèrent comme un pilier essentiel du couple. Pour la majorité, c'est un facteur à ne pas négliger, sans pour autant en faire un critère décisif.

52% des hommes et 49% des femmes admettent son influence, mais à dose modérée. Fait intéressant, les femmes semblent légèrement plus attentives aux finances de leur moitié que les hommes (31% contre 28%). À l'inverse, une frange des sondés prône une vision plus idéalisée de l'amour : 11% des femmes et 14% des hommes estiment que l'argent n'a aucun impact sur leur couple. Une façon d'affirmer que l'amour et les finances peuvent, parfois, mener des vies séparées. Fortune et sentiments, un match parfait ? L'argent n'est peut-être pas la priorité dans un couple, mais il n'est certainement pas un obstacle non plus. La preuve : 78% des femmes et 71% des hommes avouent qu'une grande fortune chez leur partenaire ne les dérangerait pas. Mais pas question de troquer l'amour contre un compte bancaire bien rempli. Une écrasante majorité refuse catégoriquement de rester avec quelqu'un qu'ils n'aiment pas, même pour un confort financier. Seule une poignée de pragmatiques (6% des femmes et 9% des hommes) se disent prêts à faire une croix sur l'amour pour vivre dans l'opulence. Curieusement, l'hyper-richesse peut aussi faire peur. 13% des femmes – et, plus surprenant, 17% des hommes – préféreraient éviter une relation avec un ultra-riche, craignant un déséquilibre de pouvoir ou une dépendance financière qui fragiliserait le couple. Là où la richesse ne rebute pas, la pauvreté divise. Plus de la moitié des hommes, soit 55%, déclarent qu'ils resteraient avec une partenaire très pauvre, tandis que cette proportion descend à 44% chez les femmes. Près d'un tiers d'entre elles, soit 29%, envisagerait plutôt de chercher un autre compagnon, une attitude que 23% des hommes partagent également. Ces différences reflètent peut-être une sensibilité accrue des femmes à la stabilité financière, façonnée par des pressions sociales et économiques. Toutefois, une part importante des répondants demeure indécise, avec 27% des femmes et 22% des hommes ne se prononçant pas clairement sur la question, ce qui montre à quel point ces dilemmes, entre amour et argent, restent tabous. Malgré tout, le cœur a souvent le dernier mot. Une majorité d'hommes (59%) et de femmes (62%) affirment qu'ils pourraient rester avec un partenaire malgré une avarice prononcée. Mais attention, la générosité reste un critère clé : un tiers des sondés admet qu'ils ne toléreraient pas un excès de radinerie et mettraient fin à la relation. Heureusement, beaucoup considèrent ce trait comme une habitude à ajuster… ou à compenser. En somme, si l'amour ne rime pas toujours avec argent, il n'en reste pas moins une question avec laquelle les couples doivent apprendre à jongler avec finesse





