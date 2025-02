L'argent dans le couple : une affaire d'inégalités ?

Un nouveau numéro de Capital sur M6 a abordé un sujet sensible : l'argent dans le couple. L'émission a révélé comment les inégalités de partage des tâches domestiques et de la gestion financière peuvent créer des disparités significatives entre les conjoints, notamment concernant les revenus à la retraite.

Le 9 février, M6 a diffusé un nouveau numéro de Capital . Le magazine de société traitait d'un sujet particulièrement sensible : l'argent dans le couple. Un expert en finances a notamment analysé le budget d'une famille composée de Thoraya, son mari et leurs deux enfants. Dans cette famille, c'est Thoraya qui s'occupe des charges quotidiennes. Un expert a recensé ces charges.

En une seule journée, la mère consacre 3 heures au ménage (13 euros l'heure), 2 heures à la cuisine (26 euros) et 2 heures à l'aide aux devoirs (40 euros). Des tâches qui, si elles avaient été déléguées, auraient engendré des coûts (très) importants. Le couple aurait en effet dû débourser 624 euros pour 4 mercredi de travail au cours du mois. Pour les femmes qui réalisent 72% de ce travail domestique, si ce travail était rémunéré, il transformerait radicalement l'équilibre financier du couple. Toutefois, ces heures de travail ne rapportent rien. Pire encore : à long terme, elles entraînent même une perte de revenus pour les femmes. Les dites charges ne donnent en effet droit à aucune cotisation, y compris pour leur retraite. Selon un deuxième calcul de l'expert, la perte de revenus sur le montant de la retraite s'élèverait à 297 euros par mois pour Thoraya ! Certaines femmes perdent de l'argent en étant en couple. Une somme considérable qui a un impact important sur les femmes. Statistiquement, ce sont elles qui investissent leur argent dans les dépenses quotidiennes, telles que les courses alimentaires, les vêtements des enfants ou l'entretien de la maison. Comme pour Thoraya, ce sont également statistiquement majoritairement elles qui s'occupent du ménage, de la garde des enfants, de la cuisine, etc. Si le couple ne se sépare pas, tout se déroule normalement. À la retraite, il existe une grande différence de revenus car la femme aura (beaucoup) moins cotisé. Mais le mari pourra compenser. En revanche, en cas de divorce, la femme perd gros ! Pendant qu'elle s'occupait (gratuitement) du foyer, le mari investissait dans les grandes dépenses. Par exemple, l'achat d'une voiture ou d'un logement. C'est lui qui récupérerait donc la plus grosse part du patrimoine en cas de divorce. Le couple, une affaire d'inégalités ? La 'théorie du pot de yaourt' est utilisée pour illustrer des situations où une ressource limitée (comme le temps, l'argent ou l'attention) est partagée ou répartie de manière inégale entre deux individus. L'idée est la suivante : imaginez un pot de yaourt qui représente une ressource limitée, comme l'attention, les bénéfices ou les efforts. Ce pot de yaourt est d'abord plein. Mais il doit être partagé entre différentes personnes. Au début, chaque personne peut en obtenir une quantité égale ou juste assez pour répondre à ses besoins. Mais au fur et à mesure que les individus consomment du yaourt, il y en a de moins en moins. Chaque cuillerée devient moins abondante. Dans le contexte social ou politique, cette théorie est donc utilisée pour expliquer comment une ressource limitée (une fonction, un budget ou une reconnaissance) finit par être mal distribuée, créant des inégalités ou des tensions entre ceux qui ont plus et ceux qui ont moins





