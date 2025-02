L'Arcom Ne Renouvèle Pas La Fréquence De C8 Sur La TNT, Une Décision Controversée

L'arrêt de la chaîne C8 sur la TNT a suscité une vive réaction de la part du groupe Canal+, qui accuse l'Arcom de pénaliser les téléspectateurs et de limiter la liberté d'expression. Cette décision soulève des questions sur le paysage audiovisuel français et les critères utilisés pour attribuer les fréquences de la TNT.

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ( Arcom ) a décidé de ne pas renouveler la fréquence de la chaîne C8 sur la télévision numérique terrestre ( TNT ). Cette décision a provoqué une vive réaction de la part du groupe Canal+ qui accuse l' Arcom d'exclusion et de pénaliser les téléspectateurs français. « On n'enlève pas la première émission de talk-show de France.

L'Arcom pénalise les téléspectateurs et les Français », s'est emporté cette semaine un dirigeant du groupe Canal+, propriétaire de la chaîne C8. « La décision de non-renouvellement de C8, première chaîne de la TNT, décision arbitraire de l'Arcom, dont l'une des missions est pourtant d'accompagner les transformations du paysage audiovisuel et numérique, a dénoncé Maxime Saada devant les sénateurs à la fin du mois de janvier. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas C8, il n'y a pas un pays au monde, à part en France, où on prend la première chaîne de la télévision et on décide de la supprimer. Ça n'existe pas ! »Portée par le succès des émissions de Cyril Hanouna, qui réunit parfois jusqu'à 2 millions de téléspectateurs, C8 a raflé la meilleure audience de la TNT en 2024. La part d'audience a atteint 3,1 %, à égalité avec TMC qui diffuse le programme concurrent. La chaîne, qui s'appelait autrefois Direct 8, fait partie des pionnières de la TNT, à l'instar de BFMTV. Vincent Bolloré et Philippe Labro l'avaient lancée ensemble il y a 20 ans, le 31 mars 2005. Dans le camp en faveur de l'arrêt de C8 sur la TNT, l'ex-président de l'Arcom Roch-Olivier Maistre soulignait qu'il avait eu des signaux d'alerte pendant de nombreuses années : des mises en demeure et des sanctions pécuniaires importantes pour non-maîtrise de l'antenne – jusqu'à 3,5 millions d'euros lors. On remarque aussi que ce n'est qu'au dernier moment de la présentation du dossier de renouvellement des fréquences, à l'été 2024, que la direction de C8 s'est dite prête à diffuser l'émission Avec le public de « TPMP ». C8 fait valoir qu'elle a payé ses amendes et que son arrêt signifie la mise au chômage de plus d'une centaine d'employés. « Que l'on aime ou que l'on déteste C8, les émissions de Cyril Hanouna et les opinions qui s'expriment sur ce canal, l'enjeu de la décision du Conseil d'État est « considérable », estiment Renaud Dutreil, ancien ministre et membre honoraire du Conseil d'État, et Françoise Laborde, journaliste et ancienne membre du CSA (aujourd'hui Arcom).« C8 n'est pas une chaîne qui ressemble aux élites françaises. Elle est populaire au sens propre et au sens figuré, première chaîne en audience de la TNT, à l'antenne depuis vingt ans, regardée chaque mois par 40 millions de téléspectateurs, dont une grande partie est issue des milieux populaires. Elle a su, indéniablement, capter un public que les médias traditionnels, et peut-être les élites françaises, ont perdu de vue », poursuivent-ils. Le Conseil d'État a conscience de la pression qui pèse sur ses épaules. Sa décision va, en effet, servir de curseur, de boussole, à la vitalité de la liberté d'expression en France.





C8 Arcom TNT Liberté D'expression Paysage Audiovisuel Fréquences Canal+ Cyril Hanouna

