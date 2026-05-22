L'arbre de la fraternité volé pour la deuxième fois à Tarbes

Le Groupe interreligieux des Hautes-Pyrénées est en colère après le vol de l'arbre de la fraternité pour la deuxième fois en un peu plus d'un an. Les membres du groupe se demandent si l'acte est motivé par le symbole que représente l'arbre ou s'il s'agit d'une simple récupération.

L' arbre de la fraternité a été volé pour la deuxième fois à Tarbes , ce qui a suscité l'incompréhension des membres du Groupe interreligieux des Hautes-Pyrénées.

Ils se demandent si l'acte est motivé par le symbole que représente l'arbre ou s'il s'agit d'une simple récupération. Les membres du groupe ont décidé de poursuivre leur engagement et de replanter un nouvel arbre, mais dans un endroit plus sécurisé. Ils ont également décidé de déposer plainte à nouveau, malgré la première plainte ayant été déposée après la disparition du premier arbre. Le collectif refuse de céder au découragement et continue à porter le message de la fraternité





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