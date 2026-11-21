L'arbre à chat Feandrea multi-niveaux est proposé à 35 euros sur Amazon ce week-end. Cette tour de 143 cm offre hamac et pompons pour le confort félin.

Le vendeur Feandrea propose un arbre à chat multi-niveaux à 35 euros sur la plateforme Amazon ce week-end. Cette tour haute de 143 cm offre aux félins un espace de vie complet avec plusieurs niveaux d'accès. Le produit bénéficie d'une note de 4,6 sur 5 selon 14 164 avis clients. L'offre s'inscrit dans une dynamique promotionnelle marquée par des baisses de prix significatives.

Une structure à deux plateformes et un hamac peluche

Cet arbre à chat Feandrea dispose de deux plateformes et d'une niche pour plusieurs utilisateurs. La hauteur de 143 cm permet des montées échelonnées sans sauts violents. Les chats âgés accèdent ainsi facilement au perchoir supérieur grâce à la structure stable. Le hamac en tissu peluche intégré retient la chaleur corporelle des animaux. Ce revêtement doux enveloppe les félins et soutient leur dos lors du repos.

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Des pompons suspendus pour stimuler les instincts

Deux pompons suspendus répondent aux mouvements des pattes sur cet arbre à chat Feandrea. Ces éléments sollicitent l'instinct de chasse naturel et les réflexes d'attraction félines. Le mouvement irrégulier des jouets maintient les chats actifs sans interaction humaine. La peluche offre une surface apaisante encourageant le retour au sommeil. Le meuble réunit donc repos et jeux dans une même structure verticale.

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Un montage simplifié et un entretien facile

Toutes les vis de l'arbre à chat Feandrea sont de type standard pour une maintenance aisée. Une clé est fournie pour garantir un montage par une seule personne sans outils supplémentaires. Le rouleau anti-poils ou un aspirateur suffisent pour retirer les résidus de litière. Cette simplicité d'entretien préserve la propreté de l'espace de vie félin. La structure résiste ainsi à l'usage intensif quotidien des propriétaires.

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