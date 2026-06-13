L'arbitre du premier match de l'équipe de France à la Coupe du monde 2026

L'Australien Alireza Faghani a été désigné pour arbitrer le premier match de l'équipe de France à la Coupe du monde 2026 contre le Sénégal. Les Bleus ont déjà croisé sa route lors de l'édition 2018 et vont tenter de lancer idéalement leur quête d'une troisième étoile face aux Lions de la Teranga.

Le premier match de l'équipe de France à la Coupe du monde 2026, mardi 16 juin à 21h contre le Sénégal , sera arbitré par l'Australien Alireza Faghani .

Les Bleus ont déjà croisé sa route lors de l'édition 2018. La Fifa a désigné l'Australien Alireza Faghani pour arbitrer la rencontre entre Né en Iran, l'arbitre de 48 ans officie au niveau international depuis 2008. D'abord principalement habitué à officier en première division iranienne et en Ligue des champions asiatique, il s'est ensuite installé en Australie en 2019 et arbitre depuis en A-League, le championnat australien.

Expérimenté au niveau international, il a déjà participé à deux Coupes du monde, en 2018 et 2022 en tant qu'arbitre principal. Il y a six ans en Russie, il avait notamment officié lors de la rencontre entre l'Argentine et la Belgique. Il était également au sifflet de quatre matchs lors de la Coupe du monde des clubs 2025 l'été dernier.

Les Bleus, qui sont arrivés à leur camp de base à Boston mercredi en fin de journée, ont pris leurs marques dans cette ville qui dispute sa dernière compétition à la tête de sélection nationale. Ils vont tenter de lancer idéalement leur quête d'une troisième étoile face aux Lions de la Teranga avant d'affronter l'Irak (le 22 juin à 23h) et la Norvège (le 26 juin à 21h)





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