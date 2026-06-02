L'arbitrage, une robotisation ? Gilles Veissière dénonce une robotisation de l'arbitrage

L'After Foot, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison ! A cette occasion, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur bande vous réservent pleins de surprises ! Pour démarrer la soirée, Nicolas Jamain est aux commandes de "Génération After", de 20h00 à 22h00. Une émission composée de chroniqueurs qui ont grandis avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Le rendez-vous des passionnés de foot avec des débats et des invités prestigieux.

L'uniformisation de l'arbitrage est-elle possible ? Gilles Veissière, ancien arbitre international, revient sur les décisions arbitrales litigieuses lors de la finale PSG / Arsenal et dénonce une robotisation de l'arbitrage.

L'After Foot, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison ! A cette occasion, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur bande vous réservent pleins de surprises ! Pour démarrer la soirée, Nicolas Jamain est aux commandes de "Génération After", de 20h00 à 22h00. Une émission composée de chroniqueurs qui ont grandis avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo.

Le rendez-vous des passionnés de foot avec des débats et des invités prestigieux. Les soirs de match, l' "After Live" s'installe de 20h00 à 23h00 incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d'Europe.

En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis. L'arbitrage aujourd'hui est-il encore humain ?

Gilles Veissière revient sur les épisodes de corruption en Ligue des Champions dans les années 1990 et évoque un épisode de corruption en Ligue des Champions dans les années 1990...





RMCsport / 🏆 63. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Arbitrage Robotisation Football Ligue Des Champions Corruption

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

[Podcasts] LE CLASH : Duga est en colère contre les 'casseurs' lors des célébrations du titre du PSGJérôme Rothen se chauffe contre un autre consultant, un éditorialiste ou un acteur du foot.

Read more »

PARTIE 2 : Di Meco : 'Aujourd'hui, on peut voir quelques maillots du PSG à Marseille, et ça c'est une nouveauté !'Jérôme Rothen se chauffe contre un autre consultant, un éditorialiste ou un acteur du foot.

Read more »

'Foot 2 Meufs', le tournoi de foot féminin marseillais qui parle aussi art et inclusion'Foot 2 Meufs', le tournoi de foot féminin marseillais qui parle aussi art et inclusion

Read more »

Gilles Galloux a-t-il retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès ?Ancien enquêteur de police judiciaire spécialisé en cybercriminalité, Gilles Galloux a participé à la traque de Xavier Dupont de Ligonnès dès 2011. Désormais à la retraite, il est bien décidé à faire avancer l’enquête.

Read more »