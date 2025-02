L'Appel à la 'Miséricorde' : Comment le Message de l'Évêque Budde a été Perçu dans les Églises Américaines

L'article explore la réception du message de l'évêque Mariann Budde appelant Donald Trump à la « miséricorde » dans les Églises chrétiennes américaines. Il met en lumière la polarisation politique qui s'exprime également au sein des communautés religieuses et analyse les différentes attitudes des catholiques et des protestants face à Trump.

Aux États-Unis , comme dans le reste du monde, la polarisation politique est omniprésente. Cette division s'étend également aux Églises chrétiennes, catholiques et protestantes. Pour de nombreuses personnes, l'orientation politique prime sur l'affiliation religieuse. Le sujet de l'immigration illustre cette tendance. Les évêques catholiques, malgré leurs tendances conservatrices, s'engagent activement pour la protection des droits et de la dignité des migrants.

Cette position les différencie des partisans de Trump, souvent plus progressistes sur des questions telles que le rôle des femmes, l'avortement et l'accueil des personnes homosexuelles. \La religion, en principe, devrait toucher les individus à un niveau profond. Cependant, de nombreux progressistes se sentent de moins en moins liés à leur foi. Le message de l'évêque Mariann Budde, appelant Donald Trump à la « miséricorde », a touché un large public car il s'adressait à un niveau de conscience partagé. Il a pu réveiller certains chrétiens et les inciter à un engagement plus durable. Cependant, il est difficile de savoir si cette prise de position aura un impact durable. De nombreux catholiques, en particulier les jeunes, ont quitté l'Église ces dernières années en raison de questions liées au statut des femmes, à l'homosexualité et autres. Même si le message de l'évêque les a touchés, il est peu probable qu'ils reviennent. La situation peut être différente dans les Églises épiscopales, où la direction est plus progressiste et répond mieux aux aspirations de ses fidèles. \Du côté conservateur, la religion a été « vaincue » par la politique. Du côté progressiste, elle a perdu son sens et sa saveur. Aux dernières élections, les démocrates ont tenté de renouer avec la religion, mais cela reste une partie « raisonnable » de leur vie, sans l'engagement passionné qui caractérise les conservateurs. Les dirigeants chrétiens donnaient auparavant l'impression d'une unanimité en faveur de Trump. Est-ce encore le cas ? Les évêques catholiques sont divisés sur le sujet. Certains ne soutiennent pas le trumpisme, mais beaucoup votent pour Trump car il leur semble plus protecteur de l'autorité religieuse. Cette situation rappelle l'histoire des fascistes en Europe il y a cent ans, qui soutenaient les Églises pour des raisons politiques. Quant aux Églises protestantes, on observe deux tendances distinctes : les évangéliques, en croissance et qui soutiennent massivement Trump, et les grandes Églises historiques, en déclin, qui sont divisées comme le reste de la société





