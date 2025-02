L'Aparté: Un restaurant gastronomique étoilé à Montrabé

Découvrez L’Aparté, un restaurant gastronomique à Montrabé près de Toulouse, dirigé par le chef Jérémy Morin. Doté d'une étoile Michelin, L’Aparté offre une expérience culinaire raffinée dans un cadre élégant et intimiste. Découvrez son parcours marqué par la résilience et son engagement envers l'excellence.

Situé dans la petite commune de Montrabé , à environ 20 minutes de Toulouse , le restaurant gastronomique L’Aparté est dirigé par le chef Jérémy Morin. Doté d'une étoile Michelin depuis 2017, l’établissement représente l'excellence culinaire dans un cadre raffiné et chaleureux. Dès l'entrée, une atmosphère élégante et intimiste se dégage. Le contraste entre le carrelage sombre et les murs en briques couleur terracotta met en valeur l'espace réception.

Plus loin, la salle à manger dévoile des tables préparées avec soin, nappes blanches immaculées et lumières tamisées, offrant un cadre idéal pour un dîner romantique, notamment lors de la Saint-Valentin.Le parcours de Jérémy Morin a été marqué par la résilience. Il a dédié beaucoup d'attention aux détails et à l'ambiance de son restaurant, surtout après une période difficile. Il a fondé L’Aparté en 2015, un an après la fermeture du restaurant étoilé Metropolitan, où il avait exercé en tant que chef pendant huit ans. La fermeture, due à des difficultés financières, lui a servi de leçon : « En devenant propriétaire de mon propre restaurant, j’ai compris l’importance d’être bien entouré. Être accompagné par des experts du milieu de l’entreprise, c’est rassurant », confie-t-il. Aujourd’hui, en gérant lui-même les finances de son restaurant et en collaborant étroitement avec son comptable, il endosse un double rôle exigeant : « J’ai la sensation d’être à la fois chef d’entreprise et chef de cuisine, et pour moi, c’est essentiel pour bien gérer le restaurant », explique-t-il.Face à l’augmentation du prix des matières premières, il a dû faire des choix stratégiques. Augmenter le prix des plats s’est avéré inévitable, mais il a aussi fait le choix de préserver le bien-être de ses vingt employés, dans un secteur où le recrutement est devenu un véritable défi. « Au service, nous avons une personne le matin et une autre l’après-midi. Cela me coûte plus cher, mais au final, c’est un investissement rentable », affirme le chef. Pour compenser ces coûts supplémentaires, Jérémy Morin a mis en place un service de vente à emporter, une initiative qui porte ses fruits : « Aujourd’hui, nous avons réalisé plus de 100 repas à emporter », souligne-t-il. Malgré les défis que traverse la gastronomie, Jérémy Morin reste passionné et engagé : « Je ne gagne pas des millions, et ce n’est pas ce que je cherche. Si c’était mon objectif, je n’aurais pas ouvert un restaurant gastronomique », confie-t-il avec un sourire. « Mais au moins, je fais ce que j’aime, et c’est l’essentiel ».





