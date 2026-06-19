L'ANSSI impose la cryptographie post-quantique pour 2027 et 2030

L'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information française a annoncé un calendrier contraignant pour la migration vers des algorithmes de chiffrement résistants aux ordinateurs quantiques, obligeant les administrations et les opérateurs d'importance vitale à évoluer rapidement.

À partir de 2027, l' ANSSI , l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information française, cessera de délivrer ses certifications pour les produits de sécurité qui ne propose pas de chiffrement résistant aux ordinateurs quantiques.

Cette annonce, faite lors de la récente conférence France Quantum, établit un calendrier impératif pour l'ensemble des administrations françaises et des opérateurs d'importance vitale, qui doivent désormais engager sans tarder leur migration cryptographique. Les entreprises concernées ont quant à elles jusqu'en 2030 pour ne plus acheter que des solutions dites "quantum-safe", c'est-à-dire conçues pour résister à la puissance de calcul des futurs ordinateurs quantiques.

Le visa de l'agence étant obligatoire pour toutes les administrations et l'ensemble des opérateurs d'importance vitale, notamment dans la défense, l'armement et les organismes gouvernementaux, ce nouveau cap réglementaire affecte un écosystème entier. Samih Souissi, chef de cabinet de l'ANSSI, a précisé les deux dates clés lors de la conférence : 2027 pour l'arrêt des certifications des produits qui n'intègrent pas de cryptographie post-quantique (PQC), et 2030 pour que les achats des administrations et des entreprises ne se fassent plus qu'auprès de solutions résistantes.

Ces deux jalons programment l'obsolescence réglementaire des algorithmes classiques, tels que RSA et l'ECC (Elliptic Curve Cryptography), qui protègent aujourd'hui l'essentiel des communications numériques, des réseaux gouvernementaux aux systèmes bancaires.

"Ce n'est pas seulement un sujet de technologies", a déclaré Samih Souissi. "C'est une question de gouvernance, de planification industrielle, de régulation et de souveraineté". Cette décision intervient alors qu'un récent audit avait révélé qu'aucun plan de transition sérieux n'existait et que les travaux d'analyse des risques n'étaient "ni engagés, ni planifiés, ni budgétés" dans la quasi-totalité des organisations interrogées.

Plus de la moitié d'entre elles présentaient des pratiques vulnérables aux attaques dites "rétroactives", par exemple l'usage de VPN pour transmettre des données sensibles dont la confidentialité doit être assurée sur plus de dix ans. C'est précisément ce scénario, surnommé "récolter maintenant, déchiffrer plus tard", qui motive l'urgence du calendrier : des acteurs malveillants interceptent et archivent déjà des données chiffrées aujourd'hui dans l'attente de les déverrouiller dès qu'un ordinateur quantique suffisamment puissant sera disponible.

Jerry Chow, cadre chez IBM, a situé cette menace théorique mais concrète autour du milieu des années 2030 lors de la même conférence. De son côté, la startup française Qperfect a averti que l'algorithme ECDSA, norme utilisée dans la blockchain et les cryptomonnaies, pourrait être parmi les premiers systèmes à être compromis. Pour répondre à ce défi, la France a lancé un plan ambitieux de 3 milliards d'euros dédié au développement de la technologie quantique.

Sur le plan international, le NIST américain a finalisé ses premiers standards pour la cryptographie post-quantique en août 2024, et la Commission européenne a publié en juin 2025 une première proposition de cadre réglementaire. Dans le paysage de l'offre, Thales et Samsung ont déjà obtenu les premières certifications Critères Communs PQC délivrées en France, à l'issue d'évaluations conduites par le CEA-Leti.

La carte à puce MultiApp 5.2 Premium PQC de Thales protège les documents d'identité (cartes nationales, permis de conduire, cartes vitales). Le microcontrôleur S3SSE2A de Samsung, distingué au CES 2026 dans la catégorie cybersécurité, intègre le schéma de signature ML-DSA. D'autres laboratoires d'évaluation, comme Amossys, Quarkslab, Synacktiv et Serma Safety & Security, sont en cours d'agrément auprès de l'ANSSI pour élargir la capacité de certification. Les acteurs du secteur prennent la mesure du changement.

"Ce marché prend de l'ampleur. Il va devenir très important", constate un expert. Fanny Bouton, responsable du quantique chez OVHcloud, a précisé qu'un acteur français et européen cumule trois contraintes simultanées : les exigences de l'ANSSI, les normes européennes en préparation et les standards américains du NIST.

"Nous devons relever deux défis : auditer nos produits existants et sécuriser toutes les données que nous détenons afin de satisfaire aux exigences de l'ANSSI", a-t-elle expliqué. Les fournisseurs dont les produits n'intègrent aujourd'hui que RSA et ECDSA classiques ont donc moins de deux ans pour ajouter une composante PQC, sous peine de perdre leur éligibilité aux marchés publics.

Les fabricants de modules de sécurité matériels, de VPN d'entreprise, de pare-feux nouvelle génération et d'infrastructures de gestion de clés sont les plus exposés à court terme. Une mutation technologique et réglementaire majeure est en marche, qui redéfinit les bases de la confiance numérique à l'ère de l'informatique quantique





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