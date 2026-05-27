L'Anses recommande de réduire les limites de cadmium dans les engrais phosphatés

La proposition de loi écologiste visant à limiter la quantité de cadmium dans les aliments a été adoptée en commission à l'Assemblée nationale. Le député de Charente-Maritime Benoît Biteau a ouvert un second front à l'échelle européenne en proposant une baisse progressive des taux de cadmium dans les engrais minéraux phosphatés.

L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ( Anses ) recommande de réduire les limites maximales autorisées de cadmium dans les engrais phosphatés à 20 mg/kg, contre 90 mg/kg actuellement en France et 60 mg/kg en Europe.

Cette proposition de loi écologiste visant à limiter la quantité de cadmium dans les aliments, un métal lourd toxique auquel la population française est particulièrement exposée, a été adoptée mercredi en commission à l'Assemblée nationale. Elle sera examinée la semaine prochaine dans l'hémicycle. Le député de Charente-Maritime Benoît Biteau a ouvert un second front à l'échelle européenne en proposant une baisse progressive des taux de cadmium dans les engrais minéraux phosphatés, source importante d'apport en cadmium dans les sols agricoles.

Dans un récent rapport, l'Anses a confirmé que l'alimentation est en France la première source d'exposition au cadmium, toxique pour la reproduction et cancérogène en cas d'exposition prolongée. Pour des raisons d'approvisionnement et diplomatiques, la France s'est autorisée 90 milligrammes de cadmium dans les engrais, alors que l'Europe en autorise 60 milligrammes.

La proposition de loi propose une trajectoire par paliers : réduire la teneur maximale autorisée à 40 milligrammes par kilo d'engrais dès 2027, puis à 20 mg/kg à partir de 2030. Des amendements visant à adoucir cette trajectoire ont été rejetés. Le gouvernement envisage une baisse à 60 mg/kg en 2027, 40 mg/kg en 2030 et 20 mg/kg d'ici 2038.

Pour la députée MoDem Louise Morel, le texte ferait peser un risque sur la compétitivité de nos agriculteurs, alors que la majorité des engrais minéraux sont importés. Un argument battu en brèche par Benoît Biteau, selon qui les producteurs d'engrais affirment pouvoir être prêts à temps, grâce à des processus de décadmiation jugés pas très onéreux





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