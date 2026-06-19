L'Angleterre montre l'efficacité du vaccin HPV : zéro décès par cancer du col de l'utérus chez les jeunes femmes

Une étude publiée dans The Lancet révèle qu'aucune jeune femme de 20 à 24 ans n'est décédée du cancer du col de l'utérus en Angleterre entre 2020 et 2024, grâce à la vaccination HPV. Près de 200 décès évités depuis l'introduction du vaccin. La stratégie anglaise inspire d'autres pays comme l'Australie et le Danemark, tandis que la France progresse mais reste en retard.

Une avancée majeure dans la lutte contre le cancer du col de l'utérus vient d'être annoncée par des chercheurs britanniques. Selon une étude publiée le 19 juin 2026 dans la prestigieuse revue The Lancet, aucun décès lié à ce cancer n'a été enregistré chez les femmes âgées de 20 à 24 ans en Angleterre entre 2020 et 2024.

Cette observation constitue une preuve particulièrement encourageante de l'efficacité de la vaccination contre les papillomavirus humains, ou HPV, qui sont responsables de la grande majorité des cas de cancer du col de l'utérus. Les chercheurs de l'Université Queen Mary de Londres ont analysé l'ensemble des données nationales de mortalité entre 2001 et 2024.

Le constat est frappant : alors qu'environ 23 décès auraient été attendus en l'absence de vaccination, aucun n'a été recensé dans cette tranche d'âge sur la période considérée. L'étude montre également que la mortalité dans cette même tranche d'âge avait déjà chuté de 80 % entre 2015 et 2019. Ce résultat est attribué à la stratégie de vaccination mise en place dès 2008 pour les filles, puis étendue aux garçons en 2019.

Les jeunes femmes concernées par l'étude avaient reçu le vaccin entre 12 et 13 ans, soit l'âge où la protection est la plus efficace, avant toute exposition au virus. Environ 90 % des adolescentes de la cohorte étudiée avaient été vaccinées, ce qui a permis d'observer désormais un risque quasi nul de mourir d'un cancer du col de l'utérus avant l'âge de 30 ans parmi les jeunes femmes vaccinées à 12-13 ans.

Michelle Mitchell, directrice générale de Cancer Research UK, souligne que le vaccin contre le HPV est extrêmement efficace pour stopper le développement du cancer et que ces résultats montrent pour la première fois qu'il sauve des vies. Selon les chercheurs, près de 200 décès auraient été évités depuis l'introduction du vaccin en Angleterre.

Pour le professeur Peter Sasieni, principal auteur de l'étude, ces résultats ne représentent que le début : à mesure que les générations vaccinées vieillissent, de nombreuses autres vies seront sauvées. L'Angleterre n'est pas le seul pays à obtenir des résultats spectaculaires. L'Australie a été pionnière en 2007 avec un programme national de vaccination HPV gratuit en milieu scolaire, et elle est régulièrement citée comme le premier candidat à l'élimination du cancer du col de l'utérus dans les prochaines décennies.

De même, le Danemark, avec plus de 90 % des adolescentes vaccinées depuis 2009, observe une diminution rapide des lésions précancéreuses et prévoit d'éradiquer ce cancer à l'horizon 2040. Ces exemples illustrent la stratégie de l'Organisation mondiale de la Santé, qui a lancé en 2020 un plan mondial visant à éliminer le cancer du col de l'utérus comme problème majeur de santé publique. En France, la situation progresse mais reste en retrait.

Chaque année, les papillomavirus humains sont responsables de plus de 6 000 à 7 000 cancers dans l'Hexagone, dont environ 40 % de cancers du col de l'utérus. La vaccination est recommandée chez tous les filles et garçons de 11 à 14 ans, avec un rattrapage possible jusqu'à 26 ans. Longtemps insuffisante, la couverture vaccinale progresse aujourd'hui grâce à une campagne menée dans les collèges.

Selon le dernier bilan de Santé publique France, plus de 116 000 élèves ont reçu au moins une dose de vaccin au cours de l'année scolaire 2024-2025. Cependant, la France n'a pas encore rattrapé les pays les plus avancés. Cette étude anglaise apporte une preuve supplémentaire que la vaccination HPV est un outil puissant pour prévenir les cancers, et elle encourage à poursuivre les efforts de vaccination pour protéger les générations futures.

Le chemin vers l'élimination du cancer du col de l'utérus est encore long, mais les résultats obtenus en Angleterre, en Australie et au Danemark montrent qu'il est possible de sauver des milliers de vies chaque année





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