L'émission After Foot célèbre ses 20 ans cette saison. Pour célébrer cette occasion, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et leur équipe vous réservent de nombreuses surprises.

L' Angleterre de Tuchel conquiert le cœur de Flo. Julien met en avant les changements constants des joueurs anglais. L'émission After Foot célèbre ses 20 ans cette saison.

Pour célébrer cette occasion, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et leur équipe vous réservent de nombreuses surprises. Pour commencer la soirée, Nicolas Jamain est aux commandes de Génération After, de 20h00 à 22h00. Une émission composée de chroniqueurs qui ont grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Le rendez-vous des passionnés de foot avec des débats et des invités prestigieux.

Les soirs de match, l'After Live s'installe de 20h00 à 23h00, incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d'Europe.

En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis. Daniel est époustouflé par la performance de Messi face à l'Algérie !

Flo est épaté par la condition physique de la Pulga. Julien met en avant les changements constants des joueurs anglais. Olise dans les pas de Platini, Zidane et Griezmann ? Pour Daniel, il faut attendre la fin de la Coupe du Monde avant de se prononcer.

Flo Germain évoque la blessure de Gusto, touché lors du match amical joué par les remplaçants bleus aujourd'hui





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