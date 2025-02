L'ancienne maire de Thuy condamnée pour prise illégale d'intérêts

L'ancienne maire de Thuy, une micro-commune des Hautes-Pyrénées, a été condamnée par le tribunal de Tarbes pour prise illégale d'intérêts liée à son logement communal. Elle a été réprimandée pour avoir voté des délibérations à son avantage et pour une demande de subvention non autorisée.

Ancienne maire de Thuy , cette micro-commune des Hautes-Pyrénées de 18 habitants située à 14 kilomètres de Tarbes, a comparu en début de semaine devant la chambre correctionnelle du tribunal de Tarbes pour prise illégale d'intérêts. L'épouse de 62 ans devait initialement être jugée pour les mêmes faits aux côtés de son mari, ancien conseiller municipal, décédé en septembre dernier.

Au couple, il était reproché d'avoir voté, à son avantage, des délibérations concernant le logement communal qu'il occupait depuis les années 80. 'Le bail était au nom de monsieur, locataire du bien depuis 1978 pour 45 euros mensuels', a rapporté la présidente du tribunal. Selon l'ancien maire, elle s'est installée dans cet appartement de 120 mètres carrés en 1980 après sa rencontre avec celui qui deviendra son époux. 'Il n'y avait pas de chauffage et les sanitaires étaient à l'extérieur', a-t-elle précisé. 'C'est pour ces raisons que le loyer était bas.' Seulement, quelques années plus tard, elle a été élue maire de la commune et le restera jusqu'en 2020. Et lorsque la nouvelle équipe municipale a pris les rênes de l'administration, la situation de ce logement communal a refait surface. Des travaux de réhabilitation du bien ont été votés en conseil municipal. Vote auquel vous et votre mari avez participé alors que cela n'est pas admis dès lors qu'il s'agissait de décisions vous concernant personnellement', a rappelé la juge. 'Dans les années 90, une procédure a été engagée pour stopper cette location mais a été annulée par délibération à laquelle vous avez participé.' En 2007, le bien a été conventionné logement social. Prix du loyer : 120 euros. 'Pour bénéficier d'un logement social, il faut justifier de ses revenus. L'avez-vous fait ?' a questionné la magistrate qui, en retour, a reçu une réponse évasive. L'ancienne maire a également été mise en cause pour une demande de subvention adressée à la préfecture, qu'elle avait rédigée elle-même, afin d'installer une pompe à chaleur contre l'avis du conseil municipal. En décembre 2020, la nouvelle maire de Thuy fraîchement élue a déposé plainte et le loyer du bien, que la prévenue occupe toujours à l'heure actuelle, a été réévalué à 600 euros par les services du Domaine. Un sérieux manque à gagner pour la commune.'Je n'ai pas tiré profit de mes fonctions' 'Je n'ai jamais demandé à être maire de Thuy, on est venu me chercher', s'est maladroitement défendu l'ancienne édile en présence de l'actuelle maire de Thuy. 'Cela n'a rien à voir', a rétorqué le procureur agacé. 'J'ai donné de ma personne pendant 3 mandats et ne pense pas avoir tiré profit de mes fonctions' a-t-elle insisté, assurant qu'elle ignorait qu'elle ne pouvait participer à ces décisions. Perplexe, le procureur a regretté que 'ses agissements portent atteinte à la confiance des administrés envers les élus', avant de requérir 3 000 euros d'amende à condition qu'une convention d'indemnisation de la commune soit fixée. Dispositif déjà mis en place entre la prévenue et la commune qui a demandé 1 euro symbolique de dommages et intérêts. Si l'avocat de l'ancienne maire a tenté de démontrer la bonne foi de sa cliente, le tribunal a condamné l'ancienne élue à 5 000 euros d'amende et prononcé 5 ans d'inéligibilité à son encontre. Selon l'accord amiable conclu entre les 2 parties, les loyers augmenteront pendant 2 ans jusqu'à atteindre leur juste montant





