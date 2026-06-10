L'ancien sexothérapeute de Périgueux Lionel Agullo condamné une troisième fois aux assises

Lionel Agullo, ancien sexothérapeute de Périgueux, a été reconnu coupable de viols et de détention d'images pédopornographiques pour la troisième fois. La cour d'assises d'appel de la Gironde a confirmé sa peine de douze ans de réclusion criminelle, mais a annulé la peine de sûreté. L'accusé de 68 ans a nié les faits, les qualifiant de complot. La victime, Katia, met fin à un combat judiciaire de vingt ans.

L'ancien sexothérapeute de Périgueux , Lionel Agullo , a été condamné pour la troisième fois pour des viols et la détention d'images pédopornographiques. Mercredi 10 juin, la cour d'assises d'appel de la Gironde, siégeant à Bordeaux, a rendu son verdict.

Elle a confirmé la peine de douze ans de réclusion criminelle prononcée en première instance, mais a annulé la peine de sûreté. Agullo, âgé de 68 ans, avait déjà été reconnu coupable en 2021, alors qu'il s'était enfui juste avant l'ouverture de son procès. Rattrapé en 2023, il a été rejugé en 2024, où sa peine a été alourdie de dix à douze ans.

Cette nouvelle condamnation en appel marque une étape importante dans cette affaire qui dure depuis près de vingt ans. Tout au long des débats, Lionel Agullo n'a cessé de clamer son innocence, dénonçant un complot qu'il qualifiait de plus grave que l'affaire Dreyfus. Il affirmait que les déclarations de sa victime étaient à géométrie variable et qu'il était la cible d'une machination. Son avocat, Me Novion, a salué la décision de la cour, estimant qu'elle était juste et équilibrée.

Il a souligné que son client était satisfait et apaisé, et qu'il n'était pas le gourou dépeint en première instance. L'accusé n'a montré aucune émotion au moment du verdict, le visage enfoui dans sa main, se tapotant le menton. Pour la victime, prénommée Katia, ce verdict met un terme à un combat judiciaire long de vingt ans.

Elle a déclaré: Il a été condamné à chaque fois, donc il n'y a plus de débat sur qui est coupable et qui est victime. Enfin, toute la procédure est terminée! Je ne sais pas si on peut se reconstruire vraiment, on vit perpétuellement avec et le temps permet juste d'apaiser les séquelles, s'il le permet. Les faits remontent à 2007, lorsque Lionel Agullo exerçait comme sexothérapeute et hypnothérapeute à Périgueux.

Il aurait abusé sexuellement de sa patiente lors de séances de massages sous hypnose entre mars et juillet de cette année-là. La cour a également retenu la détention d'images pédopornographiques. Cette affaire a marqué les esprits en Dordogne et au-delà, mettant en lumière les dérives possibles dans les pratiques thérapeutiques non conventionnelles. La justice a désormais rendu son verdict définitif, offrant à Katia une forme de clôture après deux décennies de procédures





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