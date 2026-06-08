L'ancien maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau, veut contre-attaquer en appel

L'ancien maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau, condamné à cinq ans de prison et privé de son mandat, veut contre-attaquer en appel. Il a promis de présenter des éléments nouveaux pour démontrer son innocence.

L'ancien maire de Saint-Étienne , Gaël Perdriau , condamné à cinq ans de prison et privé de son mandat, veut contre-attaquer en appel. Il a promis de présenter des éléments nouveaux pour démontrer son innocence.

L'ancien édile de 53 ans a été déclaré coupable de chantage, d'association de malfaiteurs et de détournement de fonds publics. Il a été condamné à cinq ans de prison dont quatre ferme et cinq ans d'inéligibilité. Son ancien directeur de cabinet, Pierre Gauttieri, a écopé de deux ans de prison ferme et n'a pas fait appel.

Les deux hommes ont mis en œuvre un traquenard pour piéger l'ancien premier adjoint, Gilles Artigues, en le filmant à son insu en 2015 dans une chambre d'hôtel parisienne avec un jeune prostitué. Une vidéo utilisée pour museler au conseil municipal l'ancien député UDI, soupçonné de vouloir prendre ses distances après avoir contribué à l'élection du LR Gaël Perdriau à la mairie





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