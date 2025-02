L'ancien djihadiste Ahmed al-Charaa au pouvoir en Syrie : une communication médiatique sophistiquée

Ahmed al-Charaa, ancien combattant d'Al-Qaïda et de Daech, s'est emparé du pouvoir en Syrie. Son ascension au pouvoir et sa stratégie de communication, basée sur une forte présence médiatique et des relations publiques sophistiquées, sont analysées.

Celui qui a passé plus de 15 ans à combattre aux côtés d'Al-Qaïda puis de Daech, avant de se séparer de ces groupes, est maintenant au pouvoir. Surprenante peut-être, mais il adore les réseaux sociaux. Si Ahmed al-Charaa verse de belles paroles à ses hôtes depuis qu'il a renversé Bachar el-Assad, cherchant à montrer au monde qu'il a changé, c'est aussi parce qu'il a de très bons conseillers en communication. Il faut dire qu'il ne lésine pas sur les moyens.

Discrètement, une société britannique, Inter Mediate, opère depuis son palais. Son puissant fondateur, Jonathan Powell, un ancien proche de Tony Blair, est aujourd'hui conseiller à la sécurité du Premier ministre britannique Keir Starmer. Cet homme possède un carnet d'adresses aussi épais que la barbe d'Ahmed al-Charaa, raccourcie pour les besoins de son image. 'Parler aux terroristes'. Jonathan Powell est également l'auteur d'un livre avec un titre que certains qualifiaient de prémonitoire : 'Parler aux terroristes'. Pas étonnant non plus que l'on retrouve dans cet écosystème Tony Blair interrogeant avec bienveillance, au récent forum de Davos, Assaad al-Chaibani, lui-même ancien djihadiste et désormais ministre syrien des Affaires étrangères. Ahmed al-Charaa n'a pas qu'une société de relations publiques auprès de lui. En effet, le président par intérim de la Syrie dispose par ailleurs d'une armée électronique, des petites mains qui inondent les réseaux sociaux de ses activités et répondent aux critiques. En deuxième rideau, à l'étranger, une poignée de chercheurs ayant pignon sur rue relaient à leur tour sur X, Instagram ou Facebook les premières réalisations de son gouvernement. Une communication web loin de rassurer la population syrienne. C'est une communication bien huilée au profit d'un homme qui s'entretient régulièrement avec des Tiktokeurs et des Youtubeurs et dispose pour gérer la presse internationale. Dans le plan média des anciens djihadistes, il faut encore citer TV Syria, la seule chaîne de télévision de Syrie, propriété du généreux Qatar, toujours en pointe dans la communication des islamistes au pouvoir dans le monde arabe. Malgré tout, loin d'être rassurés, de nombreux Syriens s'inquiètent d'une certaine islamisation de la justice et plus largement des rouages de leur nouvel état avec la nomination d'une majorité d'islamistes proches d'Ahmed al-Charaa. Cette situation tendue prend place dans un pays confronté à une situation économique désastreuse alors que les caisses de l'État sont vides et que son dirigeant est encore loin de contrôler tout le territoire. Une chose est sûre : l'ancien djihadiste surprend ses interlocuteurs par son intelligence et son pragmatisme. Mais il lui faudra plus que de bons conseillers en communications pour relever les nombreux défis auxquels cet islamiste atypique est confronté





