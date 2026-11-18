Marie-Christine, candidate de L'amour est dans le pré, confirme que Daniel a repris contact avec elle quinze jours après le tournage. Elle détaille leur rencontre en extérieur et ses raisons de rejeter définitivement sa candidature.

Marie-Christine, agricultrice de 63 ans candidate pour la saison 21 de L'amour est dans le pré sur M6, fait aujourd'hui la lumière sur une péripétie méconnue de son aventure sentimentale. Après avoir congédié ses deux prétendants, Daniel et Thierry, de son exploitation agricole, l'agricultrice révèle qu'un retour inopiné a eu lieu bien loin des caméras de la télévision française.

Un retour inattendu quinze jours après le tournage

Alors que l'émission montre clairement Daniel reprendre la route à la fin de son séjour chez Marie-Christine, la réalité a pris un tournant différent une fois le montage terminé. La candidate explique avoir recroisé son ancien prétendant quinze jours après le départ des équipes de tournage de M6. Cette rencontre ne s'est pas limitée à un simple échange téléphonique ou à une brève conversation téléphonique.

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Daniel est donc revenu sur les lieux, à la ferme, et y a passé une semaine complète. Cette parenthèse inattendue a permis aux deux anciens participants de se retrouver dans un contexte privé, sans la pression du réalité show qui avait marqué leur interaction initiale. Une dynamique qui aurait pu laisser imaginer une seconde chance pour leur histoire mouvementée.

Mémoires contradictoires et comportement suspect de Daniel

Malgré ce séjour prolongé en extérieur, Marie-Christine reste catégorique sur la fin de leur relation potentielle. Elle ne garde aucun souvenir enthousiaste de cette semaine passée en compagnie de Daniel. L'agricultrice détaille un comportement qu'elle juge inacceptable, caractérisé par une attitude critique et méfiante à son égard tout au long de leur temps passé ensemble.

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La candidate rapporte que Daniel n'était pas gentil durant cette période. Selon ses dires, lorsqu'ils étaient seuls tous les deux, le prétendant passait la journée entière à critiquer son rival, Thierry. Ce comportement de dénigrement systématique a contribué à détériorer leur relation et à conforter Marie-Christine dans sa décision de ne poursuivre avec aucun des deux hommes.

Plus troublant encore, l'agricultrice accuse Daniel d'avoir systématiquement vérifié chaque mot prononcé par Marie-Christine à l'aide d'une intelligence artificielle. Elle explique que lorsqu'elle partageait des anecdotes, notamment lors de ses anciennes fonctions de guide de montagne pour les châteaux cathares, Daniel utilisait internet pour contredire ou piéger ses propos le lendemain.

Un rejet définitif fondé sur l'incompatibilité de style de vie

Les récentes interactions hors caméras n'ont eu aucune incidence sur le jugement final de Marie-Christine. Elle confirme qu'elle n'a absolument pas accroché avec Daniel malgré le bon déroulement apparent de leur rencontre privée. Pour la candidate, il apparaît clairement qu'il ne s'agit pas de la personne capable de construire un foyer durable avec elle.

Elle précise ses critères essentiels en matière de stabilité relationnelle. Marie-Christine explique avoir besoin d'une maison et de son petit confort pour vivre, des aspirations qui ne correspondent pas au mode de vie de Daniel. Selon elle, il n'est pas prêt à vivre avec une femme, ce qui constitue un obstacle majeur à toute union future.

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Un bilan final sans compromis pour l'agricultrice

Cette révélation complète le bilan de la saison 21 de L'amour est dans le pré. Marie-Christine, qui accueillait Daniel, camping-cariste venu de Lorraine, et Thierry, photographe marseillais, a choisi de ne retenir aucun candidat. La tension avait déjà été élevée durant une sortie en camping-car, où Daniel avait formulé des soupçons infondés concernant un rapprochement nocturne entre Marie-Christine et Thierry.

Ce retour inopiné, bien qu'informel, offre un éclairage nouveau sur la psychologie des candidats de cette émission phare de M6. Pour Marie-Christine, l'expérience, bien que perturbée par des comportements douteux, a permis de confirmer son attachement à son quotidien d'agricultrice de 63 ans, préférant une solitude apaisée à une vie de couple instable.