L'amour est dans le pré : Manon clarifie sa relation avec Kevin

Manon dissipe les rumeurs de rupture avec Kevin sur L'amour est dans le pré. L'agricultrice de 25 ans s'exprime après une vidéo TikTok interprétée à tort comme un message caché sur leur couple.

Les téléspectateurs de M6 interrogent depuis plusieurs jours l'avenir sentimental de Manon, l'éleveuse de chevaux benjamine de l'émission, et son prétendant Kévin. La jeune agricultrice de 25 ans a décidé de briser le silence et de répondre directement aux rumeurs de rupture qui circulaient en ligne. Cette réaction intervient après qu'une publication sur ses réseaux sociaux a été largement mal interprétée par une partie du public.

La vidéo TikTok déclenche les rumeurs

Tout le malentendu est né d'une vidéo partagée par Manon sur sa plateforme TikTok, dans laquelle elle reprenait une chanson du chanteur Tayc. Certains internautes ont immédiatement décodé cette sélection musicale comme une preuve que sa relation avec Kévin était terminée. Manon a vivement réagi à cette interprétation hâtive, exprimant son agacement face à cette lecture excessive de ses activités numériques.

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La candidate n'a pas hésité à s'adresser directement à ceux qui ont crié au spoil. Elle a souligné avec ironie que certains semblaient avoir une vie suffisamment ennuyeuse pour décrypter chaque publication. Pour elle, la reprise de cette chanson ne devait en aucun cas être lue comme une annonce de séparation officielle entre les deux candidats.

Manon confirme qu'ils sont toujours ensemble

La jeune femme a précisé les règles strictes qui s'appliquent pendant le tournage. Tant que l'émission n'est pas terminée et que le bilan final n'a pas été diffusé, il est interdit aux participants de révéler leur état sentimental. Manon a donc tenu à rappeler officiellement qu'elle et Kévin sont toujours ensemble, interdisant toute communication contraire sur les réseaux sociaux.

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Elle a également dissipe le malentendu concernant un commentaire spécifique sous sa vidéo. Un internaute avait écrit qu'elle méritait mieux, ce qui avait poussé certains à conclure à une fin de relation. Manon a expliqué que cette réponse était isolée et ne reflétait absolument pas la réalité de son couple actuel avec Kévin.

Les révélations attendues pour la fin de saison

Manon promet de tout dévoiler une fois que l'aventure sera officiellement close. Elle a annoncé qu'elle prendra la parole après la diffusion du bilan pour raconter les moments croustillants de son aventure. Cette promesse laisse donc entendre que le mystère subsistera jusqu'au bout du parcours télévisuel pour le public.

Le contexte général de l'émission reste tendu ces derniers jours. Le lundi 19 octobre 2026, Kevin a d'ailleurs suscité l'ire des internautes en trichant pour devancer son rival Sébastien lors d'un défi. Cette attitude, associée aux rumeurs récentes, a contribué à alimenter une atmosphère de doute autour du couple, malgré les démentis formels de Manon.

La présentatrice Karine Le Marchand suit de près ces developments. L'émission continue de générer un engouement massif avec ses nombreux spin-offs et les questions sur les anciens candidats. Pour l'instant, Manon maintient le cap et conserve le secret professionnel jusqu'à la date de diffusion du bilan final.