Le comportement de Cindy G. dans L'amour est dans le pré divise les fans. Ses doutes sur le déménagement en Normandie irritent les internautes et compliquent la relation avec Étienne.

Le lundi 23 novembre 2026, la soirée de L'amour est dans le pré sur M6 a marqué un tournant tendu dans la relation entre l'agriculteur Étienne et la prétendante Cindy G. En présence de l'hôtesse Karine Le Marchand, les deux protagonistes ont dû affronter une réalité difficile : celle de l'avenir commun qu'ils envisageaient pourtant sérieusement. Ce rendez-vous télévisé, initialement prévu pour consolider leur lien, s'est transformé en terrain d'opposition concernant les conditions de leur vie future ensemble.

Les doutes de Cindy G. sur le déménagement

La dynamique habituelle du couple a été interrompue lorsque Cindy G. a exprimé des réticences majeures concernant son installation en Normandie. Alors qu'Étienne s'était rendu en Bourgogne pour découvrir l'environnement familial de sa compagne, la jeune femme a mis en lumière les obstacles pratiques à ce projet. Elle a montré son habitat actuel, décrit comme un cocon sécurisant après une précédente rupture amoureuse, soulignant le poids affectif de cet espace. Cette visite avait pour but explicite de faire prendre conscience à Étienne de ce qu'elle abandonnerait en rejoignant son partenaire.

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Ces hésitations ne se limitent pas au logement. Cindy G. a confié ses craintes à sa mère et à sa sœur, évoquant la complexité de l'intégration d'un homme peu habitué à la vie avec un enfant. Sa fille reste un élément central dans ses réflexions. La prétendante a formulé sa peur de ne pas trouver de soutien adéquat en Normandie, notamment pour la garde ou l'accompagnement quotidien de son enfant. Elle a indiqué avoir besoin de quelqu'un pour l'aider concrètement dans cette nouvelle configuration géographique et familiale.

Réactions virulentes des internautes

La diffusion de l'épisode a provoqué une vague de commentaires hostiles sur les réseaux sociaux, en particulier sur la plateforme X. De nombreux utilisateurs ont exprimé leur frustration envers le comportement de Cindy G., jugeant ses propos contraires aux assurances données lors de l'émission précédente. Certains internautes ont rappelé les déclarations faites pendant le speed dating, où la prétendante affirmait que déménager, même avec sa fille, ne poserait aucun problème. Cette contradiction a été perçue comme une manque de sincérité ou une manipulation émotionnelle par une partie de l'audience.

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Les critiques se sont faites particulièrement vives, qualifiant parfois le comportement de la jeune femme de toxique ou insupportable. Un internaute a souligné l'incohérence entre la détresse affichée lors du premier test pour être choisie et les exigences actuelles. La question centrale soulevée par le public est de savoir si Cindy G. souhaite réellement construire sa vie avec Étienne ou si elle cherche à négocier des conditions qui vont à l'encontre du concept même de l'émission. Cette polarisation des opinions met sous pression le couple et l'équipe de production.

Conséquences pour la relation d'Étienne

Ces révélations et cette controverse publique ont laissé Étienne déstabilisé. L'éleveur laitier, qui avait accueilli deux prétendantes dont Cindy B. et Cindy G., doit maintenant réévaluer sa compatibilité avec la Bourgogne. Le changement d'attitude de Cindy G. a refroidi les espoirs de stabilité immédiate pour le couple. L'agriculteur se retrouve face à une décision cruciale qui pourrait bien mettre un terme à cette histoire, compte tenu des divergences fondamentales sur les projets de vie.

L'impact médiatique de cette situation dépasse le simple cadre de l'émission. La couverture par des sites spécialisés comme ZAPTV et les discussions sur les réseaux sociaux amplifient les enjeux personnels du couple. Pour l'instant, aucune décision finale n'a été officiellement annoncée par la production ou les protagonistes. Cependant, les doutes persistants de Cindy G. et la colère des téléspectateurs créent un climat de tension qui risque de rendre leur union plus complexe à organiser. Les prochaines étapes de leur relation seront déterminantes pour comprendre si ces obstacles peuvent être surmontés.