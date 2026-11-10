L'Amour est dans le pré : la balade photo de Thierry à Carla-Bayle tourne au fiasco
Dans L'Amour est dans le pré, Thierry et Marie-Christine vivent une balade au Carla-Bayle, en Ariège, où les séances photo repoussent sans cesse l'heure du déjeuner.
Dans l'émission L'Amour est dans le pré, la balade romantique de Thierry et Marie-Christine au Carla-Bayle, en Ariège, s'est transformée en visite guidée bien trop longue au goût de l'éleveuse. Le prétendant marseillais, passionné de photographie, a passé l'essentiel de la journée à mitrailler les façades, les couleurs et les œuvres d'art du village, pendant que Marie-Christine attendait simplement de déguster la ratatouille qu'il avait préparée. Le récit, rapporté par La Dépêche du Midi, a été diffusé le lundi 9 novembre.
Marie-Christine, sexagénaire et éleveuse de 250 bovins, avait pourtant imaginé ce moment avec impatience. Elle souhaitait faire découvrir à Thierry ce village réputé pour ses artistes. La sortie intervenait aussi après une balade en camping-car jugée difficile la veille, avec son autre prétendant, Daniel.Also readEurope 1 honore Thierry Le Luron et Jean Gabin avec des archives inédites
Une balade interrompue par la photographie
Thierry s'est laissé absorber par le décor du Carla-Bayle, au point d'oublier sa compagne. Subjugué par les vieilles pierres et les coloris des façades, il ne laissait aucun recoin échapper à son objectif. Il répétait qu'il trouvait le village impressionnant, sans répondre aux sollicitations de Marie-Christine.
L'agricultrice a tenté à plusieurs reprises de ramener son prétendant à la réalité, en lui demandant s'il voulait manger. Chaque fois, Thierry a poursuivi ses commentaires et ses prises de vue. Elle a fini par décrocher de ses explications, lorsqu'il s'est attardé sur les chiffres romains gravés sur un mur.
Le Marseillais a alors proposé une leçon improvisée sur ces chiffres. Marie-Christine a relevé, juste à côté, la traduction en chiffres arabes, qui indiquait la date de 1647. Malgré ce moment de complicité, la sexagénaire a finalement exprimé sa lassitude, en répétant que son prétendant était fatigant.
Des positions qui s'opposent jusqu'au déjeuner
Lorsque le repas a enfin pu commencer, Thierry a encore demandé à photographier la couleur de la ratatouille. Marie-Christine lui a répondu qu'il fallait oublier les photos pendant un moment. Selon ses propos rapportés, elle ne voulait pas être une simple figurante de son reportage personnel.
Thierry a ensuite sorti un tire-bouchon grand cru, destiné à ouvrir les grandes bouteilles de Bordeaux sans percer le bouchon. Il a eu des difficultés à utiliser l'objet, ce qui a alimenté un nouvel échange. Marie-Christine a confié qu'elle ne lui reprochait pas de vouloir l'impressionner, mais qu'il n'avait pas perçu qui elle était réellement.
La tension a monté lorsque l'éleveuse a comparé l'attitude de Thierry à celle de Daniel, qu'elle décrit comme très discret sur la photographie, alors que les deux hommes possèdent le même appareil. Thierry a rejeté cette comparaison, affirmant qu'il n'enviait pas le camping-car de Daniel, avant de critiquer la manière dont celui-ci utilisait son propre appareil photo.
Ce que révèle cette sortie sur les relations
Cet épisode montre comment une attente partagée peut se heurter aux habitudes de chacun. Pour Marie-Christine, la journée devait être une parenthèse agréable, alors qu'elle a surtout ressenti de la solitude face à un prétendant absorbé par son objectif. Thierry, lui, a présenté ses prises de vue comme une manière de valoriser le village et sa compagne.
La suite de la relation entre Marie-Christine, Thierry et Daniel n'est pas détaillée dans le texte source. Les prochaines étapes de leur histoire seront donc à suivre dans les prochains numéros de L'Amour est dans le pré, dont les échanges restent, pour l'instant, rapportés par La Dépêche du Midi.
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