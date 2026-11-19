Karène, écurie Morbihannaise de L'amour est dans le pré, a fait son choix final entre ses deux prétendants. Elle opte pour Johan, malgré l'absence d'étincelle immédiate, et explique sa décision.

La propriétaire d'une écurie en Morbihan, Karène, figure centrale de l'émission L'amour est dans le pré diffusée sur M6+, a officiellement tranché entre ses deux prétendants pour la prochaine saison. Disponible dès maintenant sur la plateforme de rattrapage M6+, cette étape cruciale permet aux téléspectateurs de connaître la suite logique du parcours sentimental de la quinquagénaire après plusieurs semaines de rencontres et d'échanges.

Karène écarte Yannick pour l'absence de compatibilité

Karène a clairement indiqué à Yannick qu'elle ne ressentait pas la connexion amoureuse nécessaire pour poursuivre leur relation. Elle lui a déclaré avec honnêteté : "Tu as fait beaucoup d'efforts, j'ai remarqué. Le seul souci, c'est que je n'ai pas la petite étincelle. Malheureusement, je ne pense pas que je l'aurais". Cette franchise marque la fin des espoirs de Yannick, qui avait toutefois exprimé sa volonté de rester dans un cadre amical et de venir en aide à l'écurie si besoin.

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Un choix difficile face aux problèmes techniques de Yannick

La décision de Karène a été influencée par plusieurs facteurs pratiques lors de sa présence chez elle. Yannick a effectivement cassé la plomberie lors d'une session de bricolage, ignorant les consignes de prudence de l'hôtesse. Cette maladresse, associée à une attitude perçue comme fermée, a désabusé la propriétaire qui craignait qu'il ne s'intègre pas vraiment à son univers professionnel et familial.

Karène choisit Johan pour construire une relation sérieuse

À l'inverse, Karène a sollicité Johan pour tenter de construire une relation amoureuse durable, bien qu'elle admette ne pas avoir eu de coup de foudre immédiat. Elle lui a proposé d'apprendre à se connaître mutuellement, précisant : "Ce que je voulais te proposer, c'est qu'on apprenne à se connaître si tu es d'accord, mais amoureusement. Moi, j'ai envie d'apprendre à te connaître". Ce pari sur le long terme contraste avec la réticence initiale de Johan à s'investir émotionnellement.

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Johan accepte l'invitation malgré ses craintes personnelles

Johan a partagé ses doutes avec Karène, soulignant qu'il se sentait isolé dans sa passion pour ses animaux. Il a confié : "L'impression que j'ai, c'est que tu es dans ton truc quoi. Il y a tes animaux et après, il y a peut-être quelqu'un qui peut venir avec toi". Karène a réagi en affirmant son désir de partager sa vie avec lui, tentant de lever les obstacles que Johan percevait comme des barrières infranchissables entre eux.

Impact de cette décision sur la saison à venir

Ce choix de Karène, mère de deux filles et dirigeante d'écuries actives, détermine la dynamique de la saison de L'amour est dans le pré qui sera diffusée le 23 novembre 2026. Elle se distingue de certaines autres participantes qui n'ont choisi aucun prétendant, comme Marie-Christine. Karène assume sa décision de mettre toutes les chances de son côté en privilégiant la compatibilité personnelle et la volonté de construire, plutôt que l'attraction immédiate, pour son avenir sentimental.