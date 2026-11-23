L'agriculteur Jean-Marie confirme que Claudia l'a recontacté après son départ. Une précision qui éclaire les relations entre les candidats de la saison 21 et Corinne.

L'agriculteur Jean-Marie a livré une information inédite concernant les relations post-émission avec ses anciennes prétendantes. Dans une interview accordée au journal Ouest-France, il a confirmé que Claudia avait pris l'initiative de le recontacter personnellement, une initiative qu'il qualifie de non sollicitée de sa part.

La révélation sur les échanges hors caméra

Jean-Marie a précisé que cette communication s'est déroulée une fois les tournages stoppés. Il a déclaré qu'il ne se serait pas permis d'appeler Claudia en premier. Selon ses propres termes, c'est elle qui a pris l'initiative de l'appeler pour prendre de ses nouvelles après qu'il a quitté la ferme.

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Cette précision souligne la dynamique spécifique de leur relation actuelle. Jean-Marie tient à établir que ce contact n'implique aucun regret concernant son choix initial. Il insiste sur le fait que cette démarche reste dans des termes amicaux et non ambigus.

La préférence marquée pour Corinne

L'agriculteur a confirmé que son cœur penchait nettement du côté de Corinne, la candidate réunionnaise. Il a expliqué avoir compris que son intérêt pour Claudia était loin d'être aussi fort. Cette prise de conscience a conduit Claudia à quitter l'aventure prématurément.

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Corinne a ainsi occupé l'espace laissé vacant par le départ de sa concurrente. Jean-Marie a attiré l'attention sur les compatibilités qu'il perçoit avec Corinne. Il cite notamment sa façon d'être, son sourire et sa joie de vivre comme des atouts majeurs.

Il a également souligné les différences de rythme entre eux. Alors qu'il dit se lever et être opérationnel en trente minutes, il observe que Corinne démarre tout de suite le matin. Cette observation renforce son sentiment d'une meilleure adéquation avec elle.

La gestion des relations après l'émission

Malgré la rupture amoureuse, Jean-Marie a tenu à maintenir une relation cordiale avec Claudia. Il a admis l'avoir entendue une ou deux fois par téléphone. Il précise qu'ils sont restés en bons termes, ce qui correspond à sa philosophie personnelle.

Il a expliqué qu'il n'aime pas se mettre mal avec les gens autour de lui. Pour lui, une aventure télévisuelle se termine avec l'émission. Il considère que chacun fait ensuite sa propre vie indépendamment.

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Claudia a accepté de couper les ponts avec l'émission tout en conservant un lien humain. Cette attitude permet d'éviter les drames inutiles entre anciens candidats. Jean-Marie a confirmé que cette approche ne remet pas en cause la relation qu'il construit avec Corinne.

Le bilan attendu et la suite de l'aventure

Les téléspectateurs devront patienter pour connaître la suite exacte de l'histoire. Le bilan de la saison est prévu pour le lundi prochain à la télévision. Cette émission spéciale doit révéler le sort final des couples formés.

Le programme annoncé pour cette soirée inclut des activités insolites. Une balade en jet-ski est prévue, ce qui ne manque pas de créer de l'attente. Jean-Marie est décrit comme ayant connu la peur de sa vie durant ces activités.

L'émission L'amour est dans le pré se diffuse sur M6. L'émission est animée par Karine Le Marchand. Les fans peuvent suivre les aventures sur la plateforme M6+. Cette révélation de Jean-Marie ajoute une nuance aux dynamiques observées cette saison.